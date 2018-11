Έχετε περάσει ποτέ από τη φάση που να μη θέλετε κανέναν; (Σε ερωτικό επίπεδο.)

Και ο Brad Pit να έρθει να μου πεί μωρό μου σε θέλω τρελά, δε θα κάνω κάτι. Δεν είναι ότι δε μου κάνει κούκου ή ότι είμαι αντικοινική, κάθε άλλο. Απλά δε θα το προχωρήσω παραπέρα. Ίσως φταίει το ότι έχω αντιμετωπίσει πολλές σάπιες συμπεριφορές, (δεν έχω και τις καλύτερες εμπειρίες) και πλέον δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στον κ***ο μου.

I do not know. ☺