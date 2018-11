Με αφορμη μια εξομολογηση για τον Ville Valo εχω να πω πως πραγματικα οταν ακουγα και παλαιοτερα και τωρα τον Ουγγροφινλανδο τραγουδιστη που μονο ψυχρος και ξεπλυμμενος δεν ηταν αλλα Αγγελος αληθινος ειδικα απο το 1998 μεχρι το 2002 , με κοροιδευαν οι φιλες μου επειδη νομιζαν οτι ειμαι ερωτευμενη με την αντρικη εκδοχη μου. Δεν μου αρεσε ομως που ηταν υπιχρεωμενος να χασει τοσα πολλα κιλα απο Μanager και αλλους βλακες... Ισως να μου αρεσε και για αυτο αλλα ΠΟΥΘΕΝΑ δεν εχω ξαναδει καποιον τοσο χαρισματικο ανθρωπο και με απιστευτο χιουμορ!!!! Ομως τοσο αυτοκαταστροφικο παραλληλα. Ειδικα το 2001 που τον ειχα συναντησει εντελως τυχαια σε ξενοδοχειο της Αθηνας , ηταν σαν να εβλεπα τον διδυμο αδερφο μου και μου εγραψε " For my lost twin sister with all my love " και εχω το ιδιο :-) Ενα πραγμα με στεναχωρει, που αφησε τοσο πολυ τον εαυτο του να γερασει προωρα απο το 2005 και μετα...Παλι καλα που ειναιζωντανος με οσες καταχρησεις εκανε. Να εισαι καλα εσυ που τον θυμασαι και σιγουρα εισαι ρομαντικη ψυχη . Πολλα φιλια :-* :-* :-* To τραγουδι του τιτλου στο αφιερωνω