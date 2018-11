Λοιπόν η κατάσταση έχει ως εξής:



Πρωτοετής στην θεσσαλονικη προερχόμενη απο ενα σκατοχωρι στο οποίο δεν είχα καθόλου τύχη στο ερωτικό κομμάτι. Δεν ήθελα κανέναν και δεν με ήθελε κανένας, πράγμα που έθιγε την αξιολύπητα ανύπαρκτη αυτοπεποίθηση μου και ήταν κάτι που ήθελα να αλλάξει όταν ήρθα εδώ.



Ε λοιπόν, κατεβαίνω στην εξωτική θεσσαλονικη κατενθουσιασμένη και αγχωμένη μέχρι αηδίας για την πρώτη ήμερα μου στο πανεπιστήμιο και τις γνωριμίες που θα κάνω κτλ κτλ, έχοντας κατεβασμένο στο κινητό μ το badoo μπας κ μ γυαλίσει κανένας το μάτι.



Ήμουν πρόθυμη να κυνηγήσω για πρώτη φορά στην αξιοθρήνητη ζωή μου, με μάστιζε η απελπισία για validation, η απόδειξη οτι είμαι ένα decent θηλυκό.



Μέτα απο 2 άτομα με τα οποία συναντήθηκα, ένας εκ των οποίον ψυχακιας κ ο άλλος ένα κουλ τυπακι με το οποίο πήγαμε στα νετ κ παίξαμε fortnite μαζί άλλα δεν ήμουν κ πολύ attracted σε αυτόν, και ύστερα απο τα μηδαμινά αγόρια που γνώρισα στην σχολή ένοιωθα ότι δεν προσπαθούσα αρκετά. Μια ήμερα λοιπόν μετά από πολύ overthinking λέω στον εαυτό μου "μόνο θαύμα σε σώζει εσένα". Όποτε αποφάσισα να περιμένω με την ελπίδα ότι όλα θα προκύψουν από μονά τους.



Κάποια ήμερα πήρα την απόφαση να βγω με ακόμα ένα παιδί απο την εφαρμογή και πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν πολύ καλή απόφαση μιας και κλικαραμε απίστευτα! Φιληθήκαμε την 2η φορά π συναντηθήκαμε κ από κει και πέρα όποτε βρισκόμασταν φασονόμασταν. Είχαμε ξεκαθαρίσει όμως ότι δεν θέλαμε σχέση εκείνη την περίοδο όποτε ήμαστε κάτι σε φάση friends with benefits? I have no fkn idea.



ΑΛΛΑ



αλλά..



Για να πω την αμαρτία μου ως βρομοθήλυκο, μου άρεσε παράλληλα ένα παιδί απο την σχολή το οποίο είχα αντιληφθεί ότι ίσως να του άρεσα μιας και κάθε φορά έρχονταν μαζί με τους φίλους του από πίσω μας κτλ κτλ



Με ακολούθησε από το πουθενά στο ινστα, με χιταρε στα dms και κανονίσαμε να βγούμε για έναν φιλικό καφέ, στον οποίο μου εξομολογήθηκε οτι του άρεσα αρκετά και ότι έπρηζε τους φίλους του να κάθονται από πίσω μου, ότι ήθελε να μου μιλήσει από πιο νωρίς κτλ κτλ



φιληθήκαμε.



αλλά γαμώ το κεφάλι μου..



Δεν έπρεπε.. Τώρα είμαι μπερδεμένη γιατί είναι ανίθηκο να συνεχίσω να παίζω με τα συναισθήματα τους so πρέπει να κάνω μια επιλογή.



Η ο ένας ή ο άλλος ή μόνη μου.



Ο πρώτος είναι και γαμώ τα παιδιά, πιάνει τα refrences σε memes π κάνω, είναι πολύ αστείος, γλυκός, ακριβώς ο τύπος μου εξωτερικά και με κάνει να νοιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου! Με σέβεται έμενα και τις επιλογές μου, τις απόψεις μου και είναι πολύ τσιλ άτομο χωρίς πολλές ζήλιες.



Βεβαία ώρες, ώρες νιώθω ότι με θέλει μόνο για booty calls.. Τον έχω ρωτήσει αν βαριετέ όταν ήμαστε μαζί αφού καμιά φορά υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το λεγόμενο awkward silence στις συζητήσεις μας, αλλά το αρνητε.. Ίσως απλά σκέφτομαι και αναλύω καταστάσεις πιο πολύ από όσο θα έπρεπε..



Ο δεύτερος δεν πιάνει τα meme references μου, πράγμα που με ξενερώνει λιγάκι μιας κ μιλάω ΠΟΛΥ συχνά με αυτά. Δεν έχουμε πολλά κοινά, άλλα είναι πολύ γλυκό παιδάκι και φαίνεται να του αρέσω αρκετά..



ΟΜΩΣ τα έχω πολύ σκατά με τον εαυτό μου και νομίζω ότι ίσως δεν είμαι ακόμα ψυχολογικά έτοιμη για σχέσεις κτλ. Μισώ τον εαυτό μου και όπως λένε, δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον αν δεν αγαπάς πρώτα εσύ τον εαυτό σου. Έχω μπλέξει τα μπούτια μου, μονή μου, δεν κατηγορώ κανέναν πάρα τις ορμόνες μου, την ελευθερία μου και την μοναξιά που με δέρνει και με ωθεί στο να αναζητώ validation και συντροφιά.



So here we are, το ερώτημα που έχω να κάνω σε άγνωστους μιας και τα έχω πρήξει στις φίλες μου.



Τι να κάνω; Να ξεκόψω και απο τους δυο, αφιερώνοντας έτσι χρόνο στον εαυτό μου να επουλώσει τις πληγές που έχουν προκαλέσει στον εγκέφαλο μου οι αρνητικές μου σκέψεις;



Να διαλέξω έναν από τους δυο και να κρατήσω διπλά μου κάποιον για να μου κράτα συντροφιά στις μοναχικές νύχτες που νοιώθω σκατά σαν ανθρώπινο ον;



Νοιώθω ότι απατάω τον πρώτο, αλλά δεν έχουμε σχέση, αλλά παράλληλα νοιώθω το ίδιο για τον δεύτερο μιας και γουστάρω τρελά τον πρώτο .. βσκ δν ξρ τι στον πουτσο παίζεται με τν εγκέφαλο μου τρ τελευταία.



Αν διαβάσατε μέχρι εδώ, σας πρκλω πείτε μου την άποψη σας..