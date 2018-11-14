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Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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14.11.2018 | 13:12

ΤΡΕΛΗ ΕΛΛΑΔΑΡΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ,ΕΧΩ ΔΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΗ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΙΤΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 250ΕΥΡΩ, ΟΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 250 ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΓΙΑΦΚΑ..... ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΑΘΕΙ ΟΛΟΙ;;; ΕΔΩ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ 600 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 300 ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ;;; ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΞΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ..... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΙΤΙ. ΜΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 150-180 ΕΥΡΩ!!! ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΝΕΟΙ...... ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ.... ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΠΩΣ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ.....ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ!!! ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;;;ΑΠΛΑ ΕΧΩ ΜΠΟΥΧΤΙΣΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΓΥΡΩ ΜΟΥ;;; ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝΕ ΚΑΙ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝΕ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΜΕ 350 ΕΥΡΩ;;; ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;;;
TAYTIZOMAI (34) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (5)
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2 σχόλια
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inotherwords inotherwords 14.11.2018 | 15:22
Ποιος νέος γράφει με όλα κεφάλαια, λέει δυνατόν και σήμερον;
Γκαρσονιέρα με 350 ; που ; έχει και άλλες περιοχές πιο οικονομικές
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Δεσποινίς Σιμένα Δεσποινίς Σιμένα 14.11.2018 | 16:42
Γιατί γράφεις με κεφαλαία;;; Δεν είναι ευγενικό!
Οι τιμές είναι ανάλογα τη περιοχή. Η θεία μου στο Γαλάτσι νοικιάζει το σπίτι της 100 τετραγωνικά ωραιότατο 190 ευρώ. Αλλά δε μπορεί ο άλλος να σε βάλει και σπίτι του για 20 ευρώ. Και ο ιδιοκτήτης έχει έξοδα, έχει δώσει ή δίνει ακόμα λεφτά για την αγορά του σπιτιού, έχει φόρους κλπ.
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