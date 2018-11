Είναι μια κοπέλα και γυρίζουμε μαζί από τη σχολή, συχνά με πηγαίνει με το αυτοκίνητό της. Έξυπνη, μορφωμένη, φιλική. Πάντα με την καλή κουβέντα, πού και πού ψιλομιλάμε, μια φορά μάλιστα που ήμουν χάλια με βοήθησε να συνέλθω, με λίγο ψυχολογικό κηρυγματάκι και πολλές αφυπνιστικές συμβουλές... Δεν ξέρω γιατί, αλλά αισθάνομαι πολύ ευχάριστα και η παρέα μαζί της, με βοηθάει να νιώσω πολύ καλύτερα, πραγματικά! Εκείνη είναι 32. Πριν βιαστεί κανείς να σκεφτεί κάτι πονηρό, όχι, δεν είναι ερωτικό το ενδιαφέρον μου, απλά την αγαπάω φιλικά, την εκτιμάω και τη σέβομαι.



Προσφέρθηκα να συνεισφέρω στα έξοδα (για βενζίνη), αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά και σχεδόν θύμωσε. Όμως, ποτέ δεν έχω (και όπως φαίνεται μάλλον, δεν θα μου επιτρέψει και εκείνη να έχω) την ευκαιρία, να την κεράσω κάτι έξω, να κάνω κάποια κίνηση να της προσφέρω κι εγώ κάτι, τελοσπάντων. Αισθάνομαι άσχημα με τον εαυτό μου, γιατί δεν έμαθα και δεν μου κάθεται καθόλου καλά, να παίρνω χωρίς να δίνω. Σκέφτηκα λοιπόν, να της πάρω ένα δώρο για τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν, αλλά δεν ξέρω τί να διαλέξω...



Φιλίες είχα λίγες και άσχημες, από κορίτσια πάλι δεν κατέχω καν, ιδίως για σοβαρές σχέσεις (σχέσεις εννοώντας κάθε άλλου τύπου εκτός ερωτικής), τί είθισται να τις ευχαριστεί. Θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως μια συμβουλή, μια βοήθεια, μια πρόταση, κάτι... Δεν είναι καθόλου γλυκατζού (μάλιστα έχει σιλουέτα αθλήτριας) και τα συνηθισμένα κεράκια ή αρωματικά (χώρου και όχι μόνο), δε νομίζω να της αρέσουν... Ούτε θα ήθελα να της πάρω κάτι παρεξηγήσιμο, σαν τα δώρα που ανταλάσσουν τα ζευγαράκια, οι ερωτευμένοι κτλ. Please Help Me, especially you, ladies?