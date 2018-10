Εβλεπα που λετε σημερα το next top model και στο επεισοδιο οι κοπελες κουρευονταν κ εβαφαν το μαλλι αναλογα με τις επιλογες που ειχαν κανει αλλοι γι αυτες. Ειλικρινα ηθελα να βαλω τα γελια. Οι περισσοτερες εκλαιγαν επειδη το μαλλι τους θα κονταινε 4 εκατοστα ή επειδη το χρωμα του θα γινοταν λιγο διαφορετικο. Αυτη η κατασταση με εκανε να σκεφτω τα εξης:

1) Ποσο κακο εχει κανει το Instagram στα σημερινα κοριτσια? Παει η καθεμια κ ανεβαζει φωτογραφιες, παιρνει απο κατω σχολια οτι ειναι κουκλα κ της φουσκωνουν τα μυαλα κ νομιζει οτι επειδη ειναι ομορφη, μπορει να γινει μοντελο. Τα μοντελα ομως ειναι πειθαρχημενα κ εχουν προσωπικοτητα! Μοντελο σημαινει να μεταμορφωνεσαι σε καθε φωτογραφιση ή επιδειξη, να φορας ρουχα που μπορει να μην σου αρεσουν, να σε βαφουν με τροπο που μπορει να μην σε κολακευει, να σου κανουν extreme χτενισματα ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ εσυ να εκπεμπεις αυτοπεποιθηση. Εσυ με τι λογικη σκοπευεις να γινεις μοντελο αν δεν αντεχεις την παραμικρη αλλαγη κ κλαις που σου κοβουν 5 τριχες απο τα μαλλια σου? Αν σε τρομαζει κατι τοσο απλο, με τι δυναμη θα αντιμετωπιζεις αλλες προκλησεις σε αυτο τον χωρο?

Τα περισσοτερα απο αυτα τα κοριτσακια προφανως εχουν παει σ αυτο το παιχνιδι χωρις να εχουν ιδεα τι σημαινει μοντελινγκ. Πιστευουν οτι απλα επειδη ειναι ομορφες, θα νικησουν το παιχνιδι κ θα γινουν διασημες. Αλλα η ανασφαλεια τους σε καμια περιπτωση δεν προκειται να τους βοηθησει να πετυχουν ως μοντελα. Μαλλον οι περισσοτερες απο αυτες θα καταληξουν μετα το παιχνιδι σε πανελ εκπομπων, ή απλα θα χαθουν, οπως κ οι περισσοτερες απο τις κοπελες του προηγουμενου next top model.

2) Επισης αυτο που με ενοχλησε βλεποντας το επεισοδιο ειναι αυτη η γενικοτερη προκαταληψη οτι το κοντο μαλλι δεν ειναι ωραιο. Οι μισες κοπελιτσες εκει μεσα (αλλα κ γενικοτερα στον εξω κοσμο) ειναι πανομοιοτυπες, με καστανο ισιο μακρυ μαλλι. Κ καποιος τους εδωσε μεσα σ αυτο το παιχνιδι την ευκαιρια να το αλλαξουν αυτο κ αυτες τρομαζαν στην ιδεα να γινουν ξεχωριστες κ να αποκτησουν ταυτοτητα! Εβλεπα κοπελες να κλαινε που το μαλλι τους θα γινοταν κοντο κ μετα την αλλαγη εβλεπες ξεκαθαρα οτι τους ταιριαζε τοσο πολυ το κοντο μαλλι. Κ ομως οι ιδιες ηθελαν να εχουν μακρυ μαλλι no matter what. Να ειναι ενα με τη μαζα. Κ αυτες οι κοπελες πιστευαν οτι μπορουν να γινουν μοντελα!! Με ποια λογικη θα σε επιλεξει κουκλα μου καποιος για μια καμπανια αν εισαι μια απο τα ιδια? Τι θα ξεχωρισει σε σενα που δεν θα το χει ξανασυναντησει? Αλλα ακομα κ οι περισσοτεροι αντρες νομιζω προτιμουν μια γυναικα να εχει μακρυ μαλλι (ακομα κ αν ειναι ατονο, θαμπο, κατεστραμμενο) παρα κοντο. Μα ημαρτον, υπαρχουν τοσο ωραια κουρεματα που μπορουν να δωσουν τοσο στυλ σε μια κοπελα κ το 90% των γυναικων εκει εξω επιλεγουν το μακρυ μεχρι οσο δεν παει μαλλι. Που απο καποιο μηκος κ μετα γινεται αχαρο κ βαρετο.



Τελοσπαντων, απλα εκανα καποιες παρατηρησεις για τη γενια μου. Γενικα ειναι κριμα τοσα κοριτσια να ειναι απλα ομορφα κ να εστιαζουν σε αυτο κ να μην τους νοιαζει να πετυχουν τιποτα αλλο περα απο το να συζητιουνται για αυτη την ομορφια τους.