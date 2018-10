"When you want to fly and you know you can,everybody wants to drag you down to earth just because they can't join you up there".



Κάθε φορά που φεύγω για ένα διάστημα από το σπίτι σαν κάτι να ηρεμεί μέσα μου,είμαι πιο ήσυχη,δεν αγχώνομαι τόσο,δεν είμαι νευρική,όλα μοιάζουν πιο καλά. Κάθε φορά που επιστρέφω αρχίζει ο εκνευρισμός,το άγχος,η κακή διάθεση και πάει λέγοντας. Όλο αυτό έχει επιπτώσεις στην υγεία μου με το στομάχι μου να πονάει,τις ταχυκαρδίες να πηγαινοέρχονται και τον οργανισμό μου να εξασθενεί.

Κάθε φορά η ίδια ιστορία.. Δεν αντέχω άλλο να μένω με τους δικούς μου,να τους βλέπω να τσακώνονται και να με ανακατεύουν,να με πιέζουν ακόμα λες και είμαι παιδάκι και να νομίζουν ακόμα ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα ποιό είναι το σωστό για μένα. Δουλεύω αλλά δε βγάζω αρκετά λεφτά για να μπορώ να μένω μόνη μου,πως να τα βγάλω περα με ένα βασικό μισθό; Θέλω πολύ να φύγω,να ζήσω στο εξωτερικό και μαζεύω χρήματα για αυτό τον λόγο,ξέρω που θέλω να μείνω,ξέρω τι δουλειά θέλω να κάνω,είναι ζήτημα χρόνου..Μέχρι φυσικά να αρχίσει η γκρίνια και τα λεγόμενα τύπου "σκέφτεσαι τον εαυτό σου και όχι αυτούς που αφήνεις πισω".