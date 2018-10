Εδώ και ένα μήνα είμαι με ένα παιδί, αλλά πρόσφατα(τις τελευταίες δυο βδομάδες) μιλούσα συνέχεια και έκανα κλήσεις με ένα άλλο αγόρι και όλα ήταν κομπλέ μέχρι που αρχίσαμε να έχουμε πιο..ρομαντικά συναισθήματα. Ήμασταν τόσο γλυκοί ο ένας στον άλλον. Όλα ήταν πανέμορφα, ένιωθα υπέροχα.



Αλλά..έπρεπε να έρθει η μέρα να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Σκέφτηκα να χωρίσω και να πάω μαζί του..τον ήθελα τόσο πολύ. Ακόμη τον θέλω, τι λεω; Σήμερα έγιναν όλα. Αλλά τελικά..αποφάσισα να μείνω στη σχέση μου, για πολλούς λόγους, και επειδή μου είπε οτι πολλές φορές τείνει να φεύγει όταν τα πράγματα σοβαρεύουν. Όσο και αν ένιωσα τα πάντα για αυτό το παιδί, μέρος μου δε θέλει να πληγωθεί. So..I let him go. It's over. and it's fucking heartbreaking.



Αλλά πιστεύω ότι όλα γίνονται για έναν λόγο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έκανα λάθος.