Σήμερα ξύπνησα με μια νοσταλγία για την εποχή που ήμουν έφηβη & goth, για τις φίλες του τότε, για τα μαύρα ρούχα μας, το εκκεντρικό βάψιμο, τα πειράματά μας, τις βόλτες ως το ξημέρωμα, τη μουσική,την γλυκιά μελαγχολία του τότε. Πόσο όμορφα κι ανέμελα.

Πόσο θα ήθελα να ήμουν εκεί πάλι για ένα βράδυ, στα μαγισσοδωμάτιά μας με τα μαύρα τούλια και τα τριαντάφυλλα.

The bats have left the bell tower.

Undead.

Undead.

Undead.