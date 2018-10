ευχαριστω για το λιγο που σε αγαπησα. . .

οσο μου επετρεψες να εισχωρησω στο ειναι σου. . .

με συνταραξες. . .

θα σε θυμαμαι. . .

η καρδια δεν ξεχναει να ξερεις. . .



Saints have adored the lofty soul of you.



η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει

να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά

η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει

πάντα...