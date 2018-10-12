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ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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12.10.2018 | 12:31

EXOYME ΓΕΜΙΣΕΙ ΜΕ COACHES....

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ..... mindset coach ΚΑΝΕΙ ΣΕΜΗΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΜΨΥΧΩΝΕΙ..... ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕΜΗΝΑΡΙΑ ΣΕΞ coach ΕΙΔΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ.... ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΡΙΞΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ..... ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ.... ΘΑ ΤΟ ΠΑΙΖΩ ΚΙ ΕΓΩ ΕΙΔΙΚΟΣ, ΘΑ ΒΡΩ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΩ coach!!!! ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΙΔΙΑ, ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΠΩΣ ....

ΡΕ ΞΕΚΟΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΗΜΙΕΣ ΣΕΞ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ..... ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΛΑ Ο ΕΥΑΤΟΣ ΣΑΣ!!! ΘΑ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ!!!!
TAYTIZOMAI (21) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (6)
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