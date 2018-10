Οταν παραγγελνεις καφε και στον φερνει ενας γλυκας και θες ξερω γω να χαμογελασειιις λιγο παραπανω ενω συνηθως τα πρωινα εισαι σα τη μαυρη καταρα ( χα χα δε κανω πλακα ) και ισως να μιλησεις και λιγο ΑΛΛΑ...........ο 85 χρονων απο πανω σου γειτονας σου κανει τη τιμη να χωθει και να κατσει σα μπαστακας σε ολη τη διαδικασια. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ. ΕΛΕΟΣ.



αχχ. a potential love story got down the drain...και καλα.