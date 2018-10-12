ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
12.10.2018 | 00:43
ΑΔΙΕΞΟΔΟ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ 3,5 ΧΡΟΝΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΟΡΗ. Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ . ΕΧΩ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ , ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ ΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΔΟΥΛΕΙΑΣ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΝΙΩΘΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΟΡΑΕΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟ ΚΑΠΟΥ ΑΥΤΟ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΝΑ ΞΑΝΑ ΧΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑ Κ.Τ.Λ.Π ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟ. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΝΙΩΘΩ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΜΑΙ ΠΛΕΟΝ 29 ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΩ ΛΟΓΩ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΙΑ ΝΙΩΘΩ ΟΤΙ Μ ΑΓΑΠΑΕΙ ΑΛΛΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΧΑΝΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ
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