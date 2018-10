You chose her to be the woman of your life!



Τοσο γρήγορα! Μεσα σε λιγους μηνες. Μπορει να σου έβγαλε αυτο το αισθημα " γυναικας" μιας κ ειναι κοντα στην ηλικια σου. Εγω τι να σου βγάλω που μοιαζω με 20χρονο. Ισως να ειχατε καλυτερη χημεία ισως να με βαρεθηκες. Ισως να μην ηταν γραφτο μας ρε φιλε.



Αλλα αναρωτιέμαι αν ολα αυτα που ζησαμε τοσα χρονια ηταν ευκολο να τα κλωτσησεις ετσι γρηγορα κ να διαλεξεις καποιαν αλλη για συντροφο σου και δη γυναικα για την υπολοιπη ζωη σου.



Αναρωτιέμαι τι έφταιξε και σου περασε, τι εφταιξε κ μας οδήγησε στην καταστροφη;



Να περνας καλα κ να της πεις να σε προσεχει!