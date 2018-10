Πιστευω απ το να μας δειχνετε τον τουρλα ποπο σας, η τα "ατελειωτα" ποδια σας, η τα τατουαζ σας που παντα τυχαια φαινονται στις φωτο που ανεβαζεται θα ηταν καλυτερα να φεροσαστε σαν κανονικοι ανθρωποι οταν βγαινετε εξω.... Πραγματικα ειναι τοσο αστειο ρε κοριτσια του να εχετε διπλα σας κοσμο και ανθρωπους οι οποιοι και τι δεν θα εδειναν να κανουνε παρεα με ωραια κοριτσια σαν εσας και να κανανε παρεα, εστω να διασκεδαζατε εκεινο βραδυ να μιλαγατε να χορευατε και τα σχετικα, εξαρταται απο το που ειστε εκεινη την ωρα. Και εσεις τι κανετε;;;; ασχολειστε με το αν εκανε like ο Τασος απο το γυμναστηριο, ο μπαμπης απο τη δουλεια και ο Μαρκος ο φιλος του Τακη που ειχατε βγει πριν 3 χρονια σε κοινη παρεα και τα ειχε με μια που ηταν ασχημη ο χαζος..... ΕΛΕΟΣ πια τα like στο FB εγιναν πιο σημαντικα απο το γνωρισουμε νεους φιλους νεες παρεες νεες ερωτικες ηστοριες,,,, Σωστε τους ςυατους απο αυτο χανετε το χρονο της ζωης σας. Καθε μερα που ξημερωνει δεν ξερεις τι θα φερει. Καντε πραγματικους φιλους και οχι ιντερνετικους. Ειστε ομορφες ολες οι γυναικες καθε μια με τον δικο της σωμα και πανω απο ολα με το δικο της χαρακτηρα . Καταλεβετε το και βγειτε στον αληθινο κοσμο.Αν παρετε like εκει δεν χρειαζεται να παρετε απο πουθενα αλλου!!!!!



(με αφορμη αυτα που βλεπω εξω που κυκλοφορω τα γραφω)