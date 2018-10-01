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Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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1.10.2018 | 16:26

ΤΗ ΛΕΓΑΝ ΧΡ

ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΒΑΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΤΣΑΚΩΜΟΥΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΕΡΝΑΓΕ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ... ΕΙΧΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΩ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΙΕΛΥΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΤΗ ΣΤΙΡΗΞΩ,ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ . ΧΩΡΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΕΙΧΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΓΜΗ... ΤΑΙΡΙΑΖΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΙΩΘΑ ΟΜΟΡΦΑ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ, ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΝΟΙΑΖΟΜΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑ. ΝΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΧΑΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΑΙΓΟΜΑΙ ΕΓΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΑ ΠΑΛΕΥΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΘΕΛΩ.... ΜΕ ΒΑΣΑΝΙΖΕ ΜΗΝΕΣ Η ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΛΕΠΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΜΟΥ ΑΡΚΕΤΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ...ΗΡΕΜΗΣΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΕΣΤΕΙΛΑ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΤΙ ΕΝΙΩΘΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΩ ΠΑΘΕΙ ΓΙ ΑΥΤΗΝ...ΗΞΕΡΑ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ. ΑΛΛΑ ΕΥΤΥΧΩΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΙ ΑΥΤΗ ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑΙ ΜΕΝ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ. ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΡΕΜΗΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΜΟΥ ΕΦΥΓΕ ΟΤΙ ΕΙΧΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ. ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΡΑΤΑΓΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ . ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΘΑ ΛΕΩ ΟΤΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΙΟΜΟΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΓΩΣΩ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ... ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΑΓΑ ΕΓΩ.... ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ... ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΟ ΕΧΩ ΦΕΡΕΙ ΑΠ ΕΞΩ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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