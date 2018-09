Πάντα να βρίσκουμε πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους κι έτσι να πορευόμαστε. Να εξισορροπούμε έτσι τις θλίψεις και τις ελλείψεις μας.

Επεηρεασμένος από την τελευταία σελίδα της LIFO όπου οι συντάκτες γράφουν τα καλά και τα κακά που τους επηρεάζουν, θέλω πολύ να μοιραστώ με χαρά τα καλά πράγματα που με κρατάνε στη ζωή.



Λοιπόν, καλά τέλους Σεπετεμβρίου: Το βιβλίο ''το ματωμένο του έργο'' του Μακρέ-Μπουρνέτ Γκρέμ. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα αλλά είναι το καλύτερο αστυνομικό βιβλίο μέσα σε αυτήν την πληθώρα αστυνομικών. Ξέρουμε τον δολοφόνο από την αρχή,ομολογεί και παρακολουθούμε το γιατί έπραξε όσα έπραξε.

Ένα βιβλίο ευφυέστατο, πανέξυπνα γραμμένο, η καλύτερη αγορά που έκανα τον Σεπτέμβριο.



Οι ταινίες των νυχτών πρεμιέρας που λάτρεψα. Πρώτες στη λίστα μου το ντοκιμαντέρ για τον ύψιστο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (τον επί της γης Θεό, που χάσαμε πριν έντεκα χρόνια, μεγάλη απώλεια) και η ταινία '' the mountain''.

Κάτι που με έκανε τρισευτυχισμένο ήταν ότι στις αίθουσες του φεστιβάλ μοιραζόταν δωρεάν το περιοδικό των νυχτών πρεμιέρας που ήταν το περιοδικό σινεμά αλλά τυπωμένο σαν βιβλίο, με σκληρό εξώφυλλο και εμφάνιση κομψού βιβλίου.

Ό,τι τιμή και να είχε, θα άξιζε, αλλά αντί αυτού διανεμόταν δωρεάν στα φουαγιέ των αιθουσών που φιλοξενούσαν τις νύχτες πρεμιέρας. Το χαρτί αυτού του περιοδικοβιβλίου έχει τέλεια μυρωδιά. Τα περιεχόμενα δε, υπέροχα.



Το νέο τραγούδι της λατρεμένης Λάνα Ντελ Ρέι, εννιάλεπτο. Το ότι είναι μια καλλιτέχνιδα που μας δίνει την ψυχή της και δείχνει ότι δεν ακολουθεί μόδες. Αξίζει αιώνια τη λατρεία μου και το αποδεικνύει κάθε φορά.



Η μυρωδιά του φρεσκοξυσμένου μολυβιού με το οποίο έγραψα τις πρώτες εξήντα σελίδες ενός μυθιστορήματος.



Τα δύο πρώτα διηγήματα μιας νέας συλλογής που γράφω (με στυλό)



Τα προφιτερόλ που τσάκισα κατά τη διάρκεια του μήνα.



Ο δεύτερος κύκλος του ''the sinner''.



Η ταινία του Σάμιουελ Μαόζ ''foxtrot''. Την είδα δεύτερη φορά και κατέληξα: Είναι σπουδαία ταινία.



Το ότι χρόνια παραμένω Αρονοφσκικός και θα ξαναπάω για πολλοστή φορά την Τρίτη να ματαξαναδώ στο χυτήριο το ''requiem for a dream'' (το έχω σε DVD, αλλά αλλιώς είναι η μεγάλη οθόνη)



Οι προβολές στο Χυτήριο και οι συζητήσεις μου με τον Τάσο (τον καλύτερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει σε όλη τη ζωή μου) που με κάνουν καλύτερο άνθρωπο. (όταν έρχεται στις προβολές, αλλιώς είμαι σόλο)



Το καλαίσθητο βιβλίο με τα άπαντα της λατρεμένης Κατερίνας Γώγου που κουβαλάω πάντα στην τσάντα μου. Η ποίησή της σώζει την καθημερινότητά μου. Κάθε φορά που διαβάζω ποίημά της, ανακαλύπτω και καινούρια πράγματα. Συναρπαστική. Λατρεμένη.



Το ποίημα που έγραψα στο σημειωματάριό μου περιμένοντας στη στάση του λεωφορείου και το οποίο απευθύνεται στην Κατερίνα Γώγου κι ελπίζω με κάποιο μεταφυσικό τρόπο να έμαθε γι' αυτό.



Οι νέες ταινίες και τα θέατρα που έρχονται από τον Οκτώβριο στη ζωή μου.

Οι νέες μουσικές.

Οι καλλιτέχνες που ακόμα βγάζουν CD και βινύλια.

Ό,τι έχω ακούσει μέχρι στιγμής από τα νέα τραγούδια της Ναλίσα Γκριν που έβγαλε στο γιου τιουμπ ως δείγματα της επερχόμενης δουλειάς της.

Το νέο άλμπουμ του κτίρια τη νύχτα.

''η διπλή ζωή της βερόνικα'' του Κισλόφσκι. Όσες φορές και να δω αυτήν την ταινία (την ξαναείδα πρόσφατα) θα υποκλίνομαι στο μεγαλείο της Ιρέν Ζακόμπ και του σκηνοθέτη. Ειδικά η σκηνή με το κουκλοθέατρο, με συγκινεί πάντα.

Οι κινηματογραφικές λέσχες που θα ανοίξουν ξανά σιγά-σιγά κι αυτές τις επόμενες μέρες.



Τα μακαρόνια με σάλτσα πέστο που μαγείρεψα και καταβρόχθισα.

Μια σπάνια φορά που βγήκα για καφέ επειδή άξιζε η παρέα που είχα μαζί μου.

Το νέο άρθρο του κυρίου Στάθη Τσαγκαρουσιάνου στη LIFO που κυκλοφόρησε 27/9/2018 με τίτλο '' Νοικοκυρές σε απόγνωση''.

Οι νέες εκδόσεις βιβλίων που έρχονται κι αυτές μαζί με το φθινόπωρο.

Το all time classic αγαπημένο βιβλίο που έχω πάντα στο τραπέζι του σαλονιού για να παίρνω τη ''δόση'' μου. ''Ο Υπνοβάτης'' της Μαργαρίτας Καραπάνου.

Η (απραγματοποίητη κι ονειροπόλα) επιθυμία που έχω να το κάνω ταινία γιατί διαβάζοντάς το μού γεννιούνται οι παράδοξες εικόνες του και οι ήρωές του έρχονται μπροστά μου.



Κακά: Τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας με δική μας ανοχή.

Οι άσχημες ειδήσεις.

Η απάθεια μπροστά στην ασχήμια.



Ευχαριστώ, εξομολογήσεις!