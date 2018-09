Τρεις τα ξημερώματα, σε ένα κρεββάτι, κ για ακόμα μια φορά, συλλογισμός λες κ θα λύσεις καποιο ζήτημα τυπου κυπριακό. Δεν κλείνει το μάτι λες, μωρέ γύρνα από την άλλη κ κλειστό.Δεν ξέρω, μετά από μήνες, μετά από διάφορα που συμβαίνουν τριγύρω σου, πράγματα που σε σημάδεψαν, πράγματα που θυμάσαι κ νοσταλγεις, είτε αυτά είναι τραγούδια ή μέρη ή ακόμα και κάτι απλό κ καθημερινό, in the end of the day παραμένουν μια ανάμνηση και τίποτα παραπάνω. Στενάχωρα μεν, αλλά its done n' gone. Ψάχνεις διαφυγή πλέον, δυσκολεύεσαι, προσπαθείς, απογοητευεσαι, προχωράς και ίσως κάποτε ανταμειφθείς ξανά,ελπίζεις δηλαδή. "Τα θέλω πίσω ξανά" βρε σταματά, έφυγε σ' άλλη γη, σε άλλα μέρη, σε άλλον,αμάν πια.

Υ. Γ Εσύ κ μόνο εσύ ξέρεις, τι η σκέψη σου θα φέρει οταν ξαπλωνεις σε αυτό το κρεββάτι, σε τι πλανη θα σε ταξιδέψει ενίοτε. Κάπως, κάπου, κάποτε, θα ναι η επιθυμητή αλλά ως τότε, θα ψευδεσαι για λίγο ακόμα, το ποσό όμορφη κ ταιριαστή ήταν η πλάνη που ζούσες, cheers.