Ημουν με καποιον για 2 χρονια! Ειχαμε τα καλα κ κακα μας! Αρχισε να φερεται περιεργα σε καποια φαση! Ειχαν τσακωθει κ οι γονεις του λογω μοιχειας .Μετα απο 4 μηνες του τσακωμου των γονιών του αρχισε να απομακρύνεται απο μένα. Ο λογος ηταν οι τσακωμοι τους στο σπιτι ετσι μου ελεγε. Τον πίστεψα, αραιωσαν οι συναντήσεις μας αλλα μιλουσαμε κανονικά . Ενιωθα οτι κατι παιζει, ηταν περιεργη η φαση, γιατι εγω επρεπε να τον παρακαλώ να τον δω κ με τους φίλους του έβγαινε! Υποτίθεται ηταν στεναχωρημένος ισως ηταν οντως αλλα μονο εγω φαίνεται να μην τον γέμιζα κ να μην εχει χρονο. Καναμε μια βδομαδα να βρεθούμε ενω βρισκόμασταν κανονικα μερα παρα μερα. Η δουλειά του ειναι μολις 10 λεπτα απο το σπιτι μου. Δεν ήταν οτι δεν μπορούσε αλλα ηθελε να μεινει μονος να ηρεμήσει ελεγε. Το δέχτηκα. Του ειπα μηπως θαταν Καλύτερα να χωρίσουμε κ μου ειπε οχι, πως δε σκεφτομαι καθαρα. Εκανα υπομονη να περασει αλλα δεν πέρασε! Ηρθε σπιτι μου μετα απο 4-5 μερες δελεαζοντας τον κ παρακαλωντας τον στην ουσία,ηρθε φαγαμε εξω κ μετα έφυγε στους φιλους του! Εκανα αλλη μια βδομαδα να τον δω. Ηρθε σπιτι μου τελικά " θα μεινω για λιγο" ειπε. Εχοντας να τον δω 6 μερες απο τον τελευταία φορά.. θα μεινω 10 λεπτα ,ειπε. Και του ειπα να φυγει οριστικά μιας και δεν μπορούσα να λειτουργήσω ετσι με ψίχουλα.. ενα μηνα τραβηξε ολο αυτο, ολη αυτη η ψυχρολουσία. Χωρίσαμε και μετα απο 2-3 μερες αρχισε να βγαίνει με μια συνάδελφο του, πηγαν και μονοήμερο ταξίδι μαζι! Ο στεναχωρημένος!Επισημοποίησαν κ την σχεση τους στους 3 μηνες. Εγω δεν ειχα ιδεα μεχρι τοτε κ μιλαγαμε ακομη, θυμάμαι πως στην 1η βδομαδα του ειπα οτι τον αγαπω κ στην 2η να τα ξαναβρούμε. Ηταν αργα.. ειχε ηδη αλλην με την οποία ειναι μαζι κατι μήνες, 4 παρακαλώ! Και σκέφτονται να το πανε σοβαρά. Αρραβωνας! Μαλλον εγω του επεφτα λιγη 2 χρονια μαζι κ παντα διπλα του, μαλλον οταν τ ειπα να μείνουμε μαζι λιγο πριν χωρίσουμε του επεσε βαρύ κ τον πίεσα. Who knows , I still love this piece of meat! Ακομα νιωθω οτι δεν εδρασα σωστα κ πως ισως χρειαζόταν χρονο μονος του κ εμενα με ειχαν πιασει οι ανασφάλειες μου κ έκλαιγα συνέχεια , ισως τον ωθησα να βρει αλλην, καλύτερη πιο ελαστική με τις φασεις του! Με καιει, ξερω ειναι χαζο αλλα ο νους μου ολη την ωρα θελει να με βγαλει εμενα κυριο φταιχτη γιατι εγω ειπα το " χωρίζουμε " και ισως για αυτο δεν το ελεγε εκεινος! Με καιει που εμενα δεν με ηθελε τοσο πολυ οσο την παρούσα που το πανε κ σοβαρα τοσο σύντομα.