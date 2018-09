Ότι είμαι κάργα ερωτευμένος με την κόπελα που πάντρεψε της αδερφή μου. Μιλάμε για μεγάλη φλόγα. Δυστυχώς όμως είναι παντρεμένη και φαίνεται τρελά ερωτευμένη με τον άντρα της. Δεν πειράζει. Την χάζευα χθες όλο το βράδυ και σε κάποια φάση χορέψαμε και μαζί. Ο αδερφός της νύφης χόρεψε την κουμπάρα. Πολύ μου άρεσε αυτό. Είχα να νιώσω έρωτα ρε παιδιά από το λύκειο. By the way είμαι 25 και η κοπέλα είναι 29.



Πως γίνεται να μπλέκω με ασόβαρες σε όλη μου την ζωή και αυτήν την μια και μοναδική φορά που γνώρισα μια σοβαρή κοπέλα, με απίστευτο χαμόγελο, γαλανομάτα, πρόσχαρη, ευδιάθετη.... να είναι παντρεμένη(;)....πραγματικά η τέλεια γυναίκα. Ζηλεύω τον άντρα της. Πολύ θα ήθελα να ήμουν στην θέση του.