Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
17.9.2018 | 19:20
ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ..ΑΛΛΟΥ ΕΓΩ
ΕΙΧΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ ΜΟΥ... ΓΛΥΚΟΣ,ΟΜΟΡΦΟΣ,ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ,ΚΑΛΟΣΥΝΑΤΟΣ,ΕΙΧΕ ΠΛΑΚΑ...ΜΕ ΠΛΗΣΙΑΣΕ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΗΣ ΜΑΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΑΒΙΟΝΤΟΥΣΑΝ..ΕΓΩ ΓΙΑ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΙΧΑ ΚΟΨΕΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ,ΟΜΩΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕ ΚΕΙΝΗ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Κ ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΧΑ ΔΕΙΞΕΙ..ΕΚΕΙΝΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΦΙΛΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΦΗ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΜΝΜΑΤΩΝ Η "ΤΥΧΑΙΩΝ" ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ..ΤΟ ΕΠΙΔΙΩΚΑ Κ ΕΓΩ Κ ΕΚΕΙΝΟΣ..ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΤΣΙ..ΕΓΩ Κ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ..ΑΛΛΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ...ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ Η ΟΙ "ΤΥΧΑΙΕΣ" ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΑΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.. ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΤΩΡΑ ..ΑΛΛΑ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ...ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΝ ΕΙΧΑ ΕΝΔΩΣΕΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΡΥΜΜΕΝΟ..?
ΜΕΡΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ ΘΕΩΡΩ.
Ααα.. πάλι για απωθημένα λέμε.... (Τι να πω, ότι δεν κατανοώ; Ψέματα θα 'ναι.)