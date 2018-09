Σεζον σε ξενοδοχείο, εκεί συνυπάρχουμε εργασιακά με ένα παιδί που μου αρέσει. Ποιο πριν δεν ενδιαφερομουν αλλα καπως ξεκινήσαμε να πειράζουμε ο ένας τον άλλο και έτσι ξεκίνησα να τον βλέπω αλλιώς.

Βαρέθηκα όμως με το ίδιο σκηνικό ξανά κ ξανά. Είμαι γκει και αυτός εννοείτε το πιθανότερο στρειτ και όπως έχω βγάλει το συμπέρασμα μου δεν γουστάρει άντρες.

Το όλο σκηνικό όμως με κουράζει, εγώ να θέλω κάποιον και να τρώω συνέχεια τα μούτρα μου και να απογοητευομαι (the story of my life) κουραστικα!