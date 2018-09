20% dont care and the other 80% are glad you have them"

Τι χαιρεκακοι που ειστε μερικοι μερικοι; Δεν το καταλαβαινω πραγματικα. Ερχεται λοιπον η αλλη και μου λεει "Δεν φαινεσαι καθολου καλα. Και τα μαλλια σου ασε πως εχουν γινει" , "Δηλαδη τωρα που εγινε αυτο θα χρειαστει να την ξεχασεις την σχολη που ηθελες αφου δεν θα μπορεσεις να ασχοληθεις οσο πρεπει με τις Πανελληνιες" με ενα χαμογελο μεχρι τα αυτια λες και εμαθε οτι επιασε το τζοκερ. Μονο τα γελια δεν εβαλε μπροστα μου. Και οχι δεν ηταν απλα φιλικη ουτε ηταν σε καλη διαθεση και της βγηκε ασυναισθητα.Καθε φορα τα ιδια. Και αυτο που ρωταει να μαθει μονο απο ενδιαφερον δεν το κανει. Και δεν ειναι καμια ακυρη. Αλλα και παλι και τελειως αγνωστη να της ημουν πιστευω οτι αυτη η συμπεριφορα ειναι απαραδεκτη.

Παντως αν το θεμα μου οντως σου φαινεται τοσο διασκεδαστικο γλυκια μου μπορω να σου πω περισσοτερες λεπτομερειες να ξεκαρδιστεις.

Ηλιθιος κοσμος!!