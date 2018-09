Εγω 23 αυτος 27 κι εκπαιδευτης μου σε κατι που δε θα ηθελα να το πω εδω για να μη γινω ρεζιλι πανελληνιως αν το διαβασει καποιος γνωστος. Ψιλοφλερταραμε με ενα περιεργο τροπο, τη μια κρυο, την αλλη ζεστη, ηρθαμε ομως πιο κοντα και μιλαγαμε και για προσωπικα θεματα. Απο ο,τι εμαθα απο αλλους, δεν ειναι του στυλ του να ''ψιλοφλερταρει'' στη δουλεια. Δεν ανταλλαξαμε τηλ η fb, ομως τον εχω εντοπισει. Θελω να τον ανταρω γιατι μου αρεσει πολυ. Τον σκεφτομαι συνεχεια. Τελειωσε η ''εκπαιδευση'' μου, αρα δε θα υπαρχει θεμα λογω εργασιας. Ντρεπομαι ομως..Ειχα καταλαβει πως ειναι αρκετα ντροπαλος και ισως του ανοιξει τα ματια να τον ανταρω, ειδικα αν αφησω να περασει ενα διαστημα βδομαδων η μηνα. Τι λετε να κανω; Με ενδιαφερει πολυ και θα ηθελα να τον παω πολλες βολτες. If you know what I mean.