Τον γνώρισα στη σχολή.

Καθόταν απέναντί μου στα αριστερά και με κοίταγε με τις πιο κοφτές χαριτωμένες ματιές.

Βρεθήκαμε για καφέ πολλές φορές πριν βρει το θάρρος να με φιλήσει.

Τον γνώρισα στο χωριό μου.

Πήγαμε με τις παρέες μας για μπάνιο και είχε το πιο εκπληκτικό σώμα που έχω δει ποτέ.

Τον χάζευα σαν ολύμπιο Θεό.

Νόμιζα ότι είμαι way out of his league και όμως μου έκλεισε το μάτι και από εκεί ξεκίνησαν όλα.

Τον γνώρισα το καλοκαίρι στη Νάξο.

Είχε αυτή την ομορφιά και χαλαρότητα του νησιώτη που είναι απλά ακαταμάχητη.

Με πλησίασε μια νύχτα σε ένα μπαράκι και όχι πολύ πιο μετά βρεθήκαμε να κοιτάμε τα άστρα αγγαλιασμένοι.