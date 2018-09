Here we are λοιπόν δεν το φανταζόμουν ποτέ πως θα γράψω μια εξομολόγηση. .. Είμαι 20 χρονών χωρίς φίλους, παρέες, κοπέλα, τον κολλητό μου απ το τηλέφωνο μόνο γιατί σπουδάζει Άρτα. Στεναχωριεμαι στεναχωριεμαι που δεν έχω έναν άνθρωπο να του ανοιχτω και να του μιλήσω να του πω πως νιώθω ... Ντρέπομαι και φοβάμαι, ειναι μέρες που σκέφτομαι ότι δεν θέλω να ζω σκέφτομαι πως απλά θα μπορούσα να αυτοκτονήσω και να τελειώσουν όλα χαχα σκέφτομαι πως κάτι εχω κάνει πως πληρώνω λάθη πως έπρεπε πως χίλια δυο. Οι δικοί μου δεν ξέρουν τπτ και ούτε πρόκειται να τους πω κάτι. Εδω φοβάμαι να το πω και σε σας. Δεν ξέρω ίσως κάποιοι εκει έξω να με νιώσετε. Σε εσάς λοιπόν θέλω να πω ΜΠΡΆΒΟ που μένετε δυνατοί. Αυτά συγνώμη για το σεντόνι.