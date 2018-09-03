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3.9.2018 | 12:48

FB ΚΑΙ...

ΕΙΜΑΙ 33,ΔΕΝ ΕΧΩ FB...ΕΧΩ ΑΓΟΡΙ...ΧΑΧΑ...ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑ FB ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΣ...ΕΙΜΑΣΤΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ (φαγούρα) ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ ΚΙ ΟΛΑΣ....

ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΕΛΕΙΑ...ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΝΑ ΕΧΩ FB,INSTAGRAM KAI TETOIA ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ ΑΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΘΕΛΩ..???ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΚΑΡΦΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ???ΟΧΙ ΡΕ...ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ....ΚΤΛ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ???ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΥΣΗΧΩ ΚΑΙ ΓΙΑΤΟ FB ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΦΟΡΕΣΩ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΩ..ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΣΕΚ ΙΝ..ΤΙ ΘΑ ΦΑΩ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΩ ΦΩΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΩ**...


ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΘΕΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ FB ΚΤΛ. ΚΑΙ ΝΑΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ...ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ "ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ" ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ...ΧΑΛΑΡΑ...
ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΛΕΩ ΜΗΝ ΠΕΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΦΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ(ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΧΑΧΑΧΑ)

Υ.Γ.:ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΙΣ ΕΧΩ ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΜΟΥ ΡΕ ΦΙΛΕΕΕΕ...ΧΑΧΑΧΑΧΑ...

**(ΧΘΕΣ ΕΤΡΩΓΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΕΙ Η ΣΑΛΑΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΑ ΟΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΤΑΝ Η ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΓΑΖΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΦΩΤΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ Ο ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΓΕ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΣΑΚΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΣΗΚΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΑΥΤΟΣ...)ΠΟΛΛΑ ΓΕΛΙΑ ΕΧΕΤΕ ΛΕΜΕΕΕΕΕΕ...….ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ...….


ΒΕΒΑΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΗΛΙΚΙΑ...ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΚΙΝΗΤΟ???...ΤΟ ΝΟΚΙΑ 3310 ΤΟ ΘΥΜΑΤΕ ΚΑΝΕΙΣ???ΚΑΙ ΚΑΙΓΟΜΟΥΝΑ ΣΤΟ ΦΙΔΑΚΙ....ΩΡΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΧΧΧ....ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΤΩΡΑ....ΛΟΓΙΚΑ...

ΝΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ...ΤΑ ΛΕΜΕ...
TAYTIZOMAI (23) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (19)
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ΣΧΟΛΙΑ (27)
27 σχόλια
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avatar Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ 3.9.2018 | 14:45
ΜΗΝ ΦΩΝΑΑΑΑΑΖΕΕΕΕΙΣΣΣ ΣΕ ΑΚΟΥΜΜΜΕΕΕΕ!
Περα απο την πλακα, πολλοι εχουμε φβ και δεν ανεβαζουμε φωτογραφιες και το χρησιμοποιουμε για το messenger (ναι ρε δεν ηξερα οτι μπορεις να εχεις messenger χωρις φβ και ετσι εφτιαξα)
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 14:50
ΔΕΝ ΦΩΝΑΖΩ ΡΕ ΣΥ....ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΜΟΥ....ΧΑΧΑΧΑ....
ΦΙΛΙΑΑΑΑ...
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Hi Hi Hi Hi 3.9.2018 | 15:00
Όποιος έχει ινστα ή φβ και άλλα τέτοια δεν σημαίνει ότι έχει και αυτήν την συμπεριφορά που αναφέρεις.
(Αυτό που έγραψες στην παρένθεση έγινε σοβαρά? Κάτι τέτοιες είναι παρατραβηγμενες καταστάσεις. Δεν συμβαίνουν κάθε μέρα)
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 15:07
ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΕΜΕ...ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ...
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4.48psychosis 4.48psychosis 3.9.2018 | 15:11
Να φανταστώ το caps lock έμεινε συνήθεια από την εποχή των πρώτων μηνυμάτων μέσω Nokia 3310;

10 0
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 15:12
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ????ΒΑΡΙΕΜΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ...!!!!
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troufaki troufaki 3.9.2018 | 15:19
Είναι λίγο, ναι. Είναι σαν να είσαι στην τσίτα διαρκώς και να φωνάζεις. Είναι από τους άτυπους κανόνες ευγένειας όταν συνδιαλέγεσαι στο διαδίκτυο.
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 15:22
οκ τρουφάκι....αφού είναι μεσημέρι και κοιμάσαι κάνω ησυχία...σσσσσσ..καλύτερα τώρα???
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troufaki troufaki 3.9.2018 | 15:24
τέλειααα :)
Φχαριστώ! ♥
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 15:54
μια συμβουλή...μάθετε στη ζωή σας να μην είστε τόσο αυστηροί με τους άλλους..
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:07
οσο για τα κεφαλαια..τοσο πολύ ενοχλουν ε?
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Hi Hi Hi Hi 3.9.2018 | 16:13
Προσωπικά δεν ενοχλούμε. Βέβαια προσδίδει έναν άλλον τόνο.. σαν να θες να το φωνάζεις και να θες να το επιβάλλεις αυτό που λες στον άλλον... Αλλά σίγουρα δεν είναι πάντα έτσι. Απλά επειδή της περισσότερες φορές όταν γράφει κάποιος με κεφαλαία γράμματα το κάνει για να τονίσει εντονα τα λεγόμενα του, μας παραπέμπει το κείμενο σου εκεί.

Τώρα αν το κάνεις γιατί βαριέσαι τους τονους, κανένα θέμα. Ο καθένας όπως θέλει να γράφει. Δεν είναι κάτι τραγικό. Η πρόθεση μετράει
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Springhunter Springhunter 3.9.2018 | 16:06
Καλα ολα αυτά αλλά τί σε έσπρωξε .α δηλώσεις κάτι τέτοιο; Σαν να θέλεις επιβεβαίωση οτι κάνεις πολύ καλά.. Δεν μπορώ να πω ουτε μπράβο ούτε οχι. Αν δεν θες να εχεις Facebook δεν έχεις. Αν θες να έχεις δεν χρειάζεται να εισαι το τζανκι του Facebook. Αν παλι θες να είσαι, δικη σου υπόθεση. Γενικά... δεν έχει τόσο σημασία ολο αυτό.
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:11
Το σκηνικό στην παρένθεση το διάβασες?
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Springhunter Springhunter 3.9.2018 | 16:17
Βέβαια. Και είναι κατι υπερβολικό που ανηκει στην κατηγορία "τζανκι" του fb οπως έγραψα. Η υπερβολή μπορεί να υπάρχει σε ολα τα πράγματα. Παρακάτω
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:19
ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΗΛΑΔΗ???
(δινώ έμφαση τώρα γιαυτό τα κεφαλαία...)
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Springhunter Springhunter 3.9.2018 | 16:22
Ραφαέλ γράψε όπως γουστάρεις. Εγω δεν είμαι αστυνομία των κεφαλαίων ;-)
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:34
α...ΚΑΙ ΜΕΣΠΡΩΞΑΝ ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΨΩ ΑΥΤΑ ΚΑΤΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ FB ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ....ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΚΙ ΟΛΑΣ...
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:25
αστυνομια κεφαλαιων……..οκ.!!!!!!!!!
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avatar marameno zoumpouli 3.9.2018 | 16:32
Γιατί τσουβαλιαζεις όλους τους χρήστες του fb?Το ίντερνετ είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που ο καθένας το χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπους. Το ίδιο συμβαίνει και με το fb και υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν να έχουν έναν λογαριασμό αλλά να μην τον χρησιμοποιούν τόσο επιδεικτικά.

Δε σημαίνει απαραίτητα ότι όποιος έχει fb θα ανεβάζει μέχρι και την κου@@δα του.
Απλά πρέπει να κουλαρεις και να καταλαβεις ότι έτσι όπως προτιμάς εσύ να απέχεις και κανένας δε θα σου ασκήσει κριτική,έτσι και εσύ θα πρέπει να σέβεσαι την επιλογή του κάθε ανθρώπου η οποία ίσως να μη ταιριάζει με την δική σου
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:37
ΔΕΝ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΩ ΚΑΝΕΝΑΝ...ΕΙΠΑ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣΑΜΕΡ...ΑΛΛΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΛΛΟ FB...ΜΗΝ ΤΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΕΙΣ ΕΣΥ ΤΩΡΑ...
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avatar marameno zoumpouli 3.9.2018 | 16:40
Όταν φωνάζεις χάνεις το οποίο δίκιο εχεις
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:41
ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΡΕ ΦΙΛΕ......
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:42
ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ???ΟΠΩΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΛΕΜΕ...
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:51
ΟΚ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ...
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΤΡΑΒΗΞΕ...ΠΕΣΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΦΑΤΕ ΟΛΟΙ...ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ... ΚΑΙ ΤΟΠΑ ΚΙ ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΦΑΤΕ...
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ...
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Ανεμοδούρα Ανεμοδούρα 3.9.2018 | 16:55
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κι όποιος γουστάρει μπαίνει facebook και κάνει ότι γουστάρει.
Μου αρέσει που συμβουλεύεις πιο πάνω τους άλλους να μην είναι τόσο αυστηροί με τους άλλους. Μήπως πρέπει να το συμβουλέψεις και στον εαυτό σου αυτό; Ακριβώς το ίδιο κάνεις και μάλιστα με τρόπο τελείως παιδιάστικο.
Πόσο ετών είσαι αλήθεια; Κάτι είπες για 33 πιο πάνω. Πειράζει που αμφιβάλω;
Προσωπικά έχω χρόνια να χρησιμοποιήσω facebook, αλλά σιχαίνομαι τα τσουβαλιάσματα.
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avatar ΡΑΦΑΕΛ 3.9.2018 | 16:58
ΣΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ..ΝΑΣΑΙ ΚΑΛΑ.
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