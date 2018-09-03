Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
3.9.2018 | 12:48
FB ΚΑΙ...
ΕΙΜΑΙ 33,ΔΕΝ ΕΧΩ FB...ΕΧΩ ΑΓΟΡΙ...ΧΑΧΑ...ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑ FB ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΣ...ΕΙΜΑΣΤΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ (φαγούρα) ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ ΚΙ ΟΛΑΣ....
ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΕΛΕΙΑ...ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΝΑ ΕΧΩ FB,INSTAGRAM KAI TETOIA ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ ΑΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΘΕΛΩ..???ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΚΑΡΦΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ???ΟΧΙ ΡΕ...ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ....ΚΤΛ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ???ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΥΣΗΧΩ ΚΑΙ ΓΙΑΤΟ FB ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΦΟΡΕΣΩ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΩ..ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΣΕΚ ΙΝ..ΤΙ ΘΑ ΦΑΩ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΩ ΦΩΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΩ**...
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΘΕΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ FB ΚΤΛ. ΚΑΙ ΝΑΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ...ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ "ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ" ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ...ΧΑΛΑΡΑ...
ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΛΕΩ ΜΗΝ ΠΕΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΦΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ(ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΧΑΧΑΧΑ)
Υ.Γ.:ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΙΣ ΕΧΩ ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΜΟΥ ΡΕ ΦΙΛΕΕΕΕ...ΧΑΧΑΧΑΧΑ...
**(ΧΘΕΣ ΕΤΡΩΓΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΕΙ Η ΣΑΛΑΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΑ ΟΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΤΑΝ Η ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΓΑΖΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΦΩΤΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ Ο ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΓΕ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΣΑΚΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΣΗΚΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΑΥΤΟΣ...)ΠΟΛΛΑ ΓΕΛΙΑ ΕΧΕΤΕ ΛΕΜΕΕΕΕΕΕ...….ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ...….
ΒΕΒΑΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΗΛΙΚΙΑ...ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΚΙΝΗΤΟ???...ΤΟ ΝΟΚΙΑ 3310 ΤΟ ΘΥΜΑΤΕ ΚΑΝΕΙΣ???ΚΑΙ ΚΑΙΓΟΜΟΥΝΑ ΣΤΟ ΦΙΔΑΚΙ....ΩΡΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΧΧΧ....ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΤΩΡΑ....ΛΟΓΙΚΑ...
ΝΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ...ΤΑ ΛΕΜΕ...
ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΕΛΕΙΑ...ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΝΑ ΕΧΩ FB,INSTAGRAM KAI TETOIA ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ ΑΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΘΕΛΩ..???ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΚΑΡΦΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ???ΟΧΙ ΡΕ...ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ....ΚΤΛ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ???ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΥΣΗΧΩ ΚΑΙ ΓΙΑΤΟ FB ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΦΟΡΕΣΩ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΩ..ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΣΕΚ ΙΝ..ΤΙ ΘΑ ΦΑΩ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΩ ΦΩΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΩ**...
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΘΕΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ FB ΚΤΛ. ΚΑΙ ΝΑΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ...ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ "ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ" ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ...ΧΑΛΑΡΑ...
ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΛΕΩ ΜΗΝ ΠΕΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΦΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ(ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΧΑΧΑΧΑ)
Υ.Γ.:ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΙΣ ΕΧΩ ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΜΟΥ ΡΕ ΦΙΛΕΕΕΕ...ΧΑΧΑΧΑΧΑ...
**(ΧΘΕΣ ΕΤΡΩΓΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΕΙ Η ΣΑΛΑΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΑ ΟΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΤΑΝ Η ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΓΑΖΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΦΩΤΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ Ο ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΓΕ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΣΑΚΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΣΗΚΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΑΥΤΟΣ...)ΠΟΛΛΑ ΓΕΛΙΑ ΕΧΕΤΕ ΛΕΜΕΕΕΕΕΕ...….ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ...….
ΒΕΒΑΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΗΛΙΚΙΑ...ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΚΙΝΗΤΟ???...ΤΟ ΝΟΚΙΑ 3310 ΤΟ ΘΥΜΑΤΕ ΚΑΝΕΙΣ???ΚΑΙ ΚΑΙΓΟΜΟΥΝΑ ΣΤΟ ΦΙΔΑΚΙ....ΩΡΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΧΧΧ....ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΤΩΡΑ....ΛΟΓΙΚΑ...
ΝΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ...ΤΑ ΛΕΜΕ...
Περα απο την πλακα, πολλοι εχουμε φβ και δεν ανεβαζουμε φωτογραφιες και το χρησιμοποιουμε για το messenger (ναι ρε δεν ηξερα οτι μπορεις να εχεις messenger χωρις φβ και ετσι εφτιαξα)
ΦΙΛΙΑΑΑΑ...
(Αυτό που έγραψες στην παρένθεση έγινε σοβαρά? Κάτι τέτοιες είναι παρατραβηγμενες καταστάσεις. Δεν συμβαίνουν κάθε μέρα)
Φχαριστώ! ♥
Τώρα αν το κάνεις γιατί βαριέσαι τους τονους, κανένα θέμα. Ο καθένας όπως θέλει να γράφει. Δεν είναι κάτι τραγικό. Η πρόθεση μετράει
(δινώ έμφαση τώρα γιαυτό τα κεφαλαία...)
Δε σημαίνει απαραίτητα ότι όποιος έχει fb θα ανεβάζει μέχρι και την κου@@δα του.
Απλά πρέπει να κουλαρεις και να καταλαβεις ότι έτσι όπως προτιμάς εσύ να απέχεις και κανένας δε θα σου ασκήσει κριτική,έτσι και εσύ θα πρέπει να σέβεσαι την επιλογή του κάθε ανθρώπου η οποία ίσως να μη ταιριάζει με την δική σου
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΤΡΑΒΗΞΕ...ΠΕΣΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΦΑΤΕ ΟΛΟΙ...ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ... ΚΑΙ ΤΟΠΑ ΚΙ ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΦΑΤΕ...
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ...
Μου αρέσει που συμβουλεύεις πιο πάνω τους άλλους να μην είναι τόσο αυστηροί με τους άλλους. Μήπως πρέπει να το συμβουλέψεις και στον εαυτό σου αυτό; Ακριβώς το ίδιο κάνεις και μάλιστα με τρόπο τελείως παιδιάστικο.
Πόσο ετών είσαι αλήθεια; Κάτι είπες για 33 πιο πάνω. Πειράζει που αμφιβάλω;
Προσωπικά έχω χρόνια να χρησιμοποιήσω facebook, αλλά σιχαίνομαι τα τσουβαλιάσματα.