Λοιπον ειμαι 25 και πρόσφατα βγηκα απο μια μακροχρόνια σχέση, βλέπετε το ένστικτο μου χτυπούσε καμπανάκι οτι ο κυριος εκανε κατι πισω απο την πλατη μου. Και ναι,τον χωρισα κ αμεσως μετα ξεκίνησε την "νεα" σχεση του, πανε για γάμο οντας 4 μηνες επίσημα μαζι, σε μενα μαλλον κατι τον χαλαγε ,ποτε δεν εμαθα τι 2.5 χρονια.



Τωρα το θεμα ειναι εγω, εχω την μανα μου να μου λεει αν θα κανω μεταπτυχιακό στην ειδικη αγωγή,θελω αλλα δν εχω το κουραγιο.. δουλευω ταυτοχρονα περιεργα ωραρια και δε ξερω πως θα τα βολεψω. Αλλα ναι, απο την μια σκεφτομαι αν αξιζει κιολας η θα μαι παλι στο ιδιο σημειο..



Τωρα εχω κ ενα κονε, η μανα μου παλι θελει να παντρευτω εναν γνωστο μας, για τον οποιο δεν νιωθω ελξη η οτιδηποτε αλλο αλλα ειναι καλο παιδι,οχι λεφτα δεν παιζουν αλλα ειναι "το καλο " παιδι που θα κανεις οικογένεια.



Και βρισκομαι λοιπον φιλοι μου μεταξυ 2 επιλογών.. to master or not to master και επισης .. να ξεκινησω κατι με το παιδι η οχι;;



Να προσθέσω πως εχω πολυ καλη δουλεια στην Αθηνα, και κανω και τα ιδιαίτερα μου σαν φιλόλογος και απολαμβανω την ζωη μου οσο μπορω. Αλλα με ανησυχεί το μελλον μου... δε μπορω να μαι για παντα ελεύθερη κ στην παρούσα δουλειά(που εχει προοπτικες μεν). Γνώμες..