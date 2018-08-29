Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
29.8.2018 | 17:12
Α ΡΕ ΜΑΝΑ..
Α ΡΕ ΜΑΝΑ...
ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ...??
ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΡΕΞΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΣΩ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΩ...??
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΦΗΣΕΣ ΤΟΣΟ ΝΩΡΙΣ ΜΟΝΗ ΜΟΥ...???
ΠΟΥ ΕΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΑΦΗΣΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ...???
ΣΚΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ...ΣΚΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΑΤΑ...
ΝΑΣΑΙ ΚΑΛΑ ΟΠΟΥ ΚΑ ΝΑΣΑΙ...
ΣΑΓΑΠΑΩ....ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ...
ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ...??
ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΡΕΞΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΣΩ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΩ...??
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΦΗΣΕΣ ΤΟΣΟ ΝΩΡΙΣ ΜΟΝΗ ΜΟΥ...???
ΠΟΥ ΕΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΑΦΗΣΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ...???
ΣΚΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ...ΣΚΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΑΤΑ...
ΝΑΣΑΙ ΚΑΛΑ ΟΠΟΥ ΚΑ ΝΑΣΑΙ...
ΣΑΓΑΠΑΩ....ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ...
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1 σχόλιο
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rosestar 29.8.2018 | 19:08
Σε καταλαβαίνω, κουράγιο :(
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