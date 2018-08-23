Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
23.8.2018 | 16:22
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΙΓΟΥΡΑ
ΣΑΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΩ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΑΠΕΙΡΟ ΚΟΣΜΟ, ΒΛΕΠΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ... ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΟΤΙ ΛΕΩ ΧΑΖΟΜΑΡΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΕΝΑ ΤΕΣΤ (ΕΤΣΙ ΒΓΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ) ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΟΠΕΛΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΞΕΡΑΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΠΕΙ. ΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΞΩ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΟΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΜΕΤΑ ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΠΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟ...... ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΜΕ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΛΕΟΝ.... ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΚΥΡΩΝΩΝΩ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΚΑ ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ..... ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΥΤΥΧΗΣΜΕΝΟ ΙΣΑ ΙΣΑ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΝΤΟΠΙΖΩ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΑ. ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΓΥΡΩ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΙΕΡΩΤΟΜΑΙ ΜΑ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Η ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ;;;; ΕΥΧΗ η ΚΑΤΑΡΑ;;; ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΑΡΚΕΤΑ .... ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΛΕΩ. ΘΕΛΩ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ.
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