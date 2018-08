Λοιπον εχω μια κολλητη( θα την πουμε Α) που γνωριστήκαμε φετος και ταιριαξαμε φουλ. Λοιπον αυτη ειχε μια αλλη κολλητη απο παλια ειναι περιπου 4 χρονια κολλητες, (αυτη θα την πουμε Δ) και τελος παντων η Α μου λεει οτι δεν παει καθόλου την Δ και οτι την πρήζει ολη την ωρα και μου λεει οτι φοβάται να την χωρισει γιατι θα την κανει ρεζιλι σε ολους. Η Α ελειπε σε ενα νησι απο τον ιουνιο μεχρι τωρα τον Αύγουστο. Λοιπον η Α εχει και εξοχικο στην θάλασσα και περσυ καλεσε την Δ στο εξοχικό αλλα δεν την αντεχε και μ ειπε οτι δεν θα την ξαναελεγε ποτε. Φέτος στο σχολειο μου ειπε να παω εγω αντι για την Δ γιατι δεν την μπορει, αλλα πηγε η Δ χθες χωρθς να το ξερω και τωρα ανεβαζουν '' I love you more than i thought " και τετοια. Εμενα η Α μου λειπει παρα πολυ και η Δ γενικα απο τοτε που εγινα κολλητη με την Α με βρηζει παντου τι να κανω τρ??