Geia sas paidia eimai 30 xronwn padremenh me 3 paidia kai ergazetai mono o antras mou. Ta vgazoume pera pplu duskola me xilia eurw to mhna kai menoume se enoikio.Eseis posa xrhmata xreiazeste gia na zhsete me thn oikogeneia sas? Katafernete na exrte kapia xrhnata sthn akrh estw px 50 100 eurw to mhna kati. Skeftomai oti an mas tuxei kati aproopto de tha boroune na ti anunetwpisoume. Epishs ta paidia megalwnoun tha xreiastoun kapia stigmh spoudes an den exeis apotamieusei kapia xrhmata tote pws tha ginei auto pou tha vreus ta xrhmata? Eseis thewreite thn apotamieush aparaithth h oxi