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"ΜΟΙΡΑΙΑ ΠΑΘΗ VS ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
15.6.2012 | 13:08
ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ...ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΙΑ ΠΛΗΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΟΥΛΩΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ.....ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΑΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Η ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ.....
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ...ΔΕΝ ΘΑ ΒΙΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΟΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΟΝ ΣΟΥ ΗΜΙΣΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΧΑΝΕΙ ΤΙΣ ΜΥΘΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ......ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΝΥΧΤΕΣ ΠΑΘΟΥΣ ΦΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΚΑΒΓΑΔΕΣ......ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙ.....ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.......ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ Η ΠΛΗΓΗ ΤΟΥ ΞΑΝΑΜΑΤΩΝΕΙ...ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ Η ΤΟ ΣΥΝΑΝΤΑΣ..ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΕΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ...ΕΡΧΕΤΑΙ ΞΑΝΑΦΕΥΓΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΜΜΗΤΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ....ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ.... ΕΤΣΙ ΠΛΗΖΙΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ...Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΠΕΡΝΑΤΕ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Η ΕΣΤΩ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.....ΑΡΑ...ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.......ΖΕΙΣ ΚΑΤΙ ΜΙΣΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΔΕΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΖΕΙΣ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.....ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΘΟΑΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΔΟΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ....ΟΛΟΙ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΥΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΩΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΥΝΕΙ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ......ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ......
ΚΑΠΟΙΑ ΣΙΓΜΗ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ...ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ....ΕΧΕΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΑΣΤΕΙΑ....ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΘΕΣΤΕ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΠΕΜΕ ΠΟΠΚΟΡΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΕΡΩΤΕΣ.....Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΧΤΥΠΑΕΙ ΙΣΩΣ ΣΑΝ ΤΡΕΛΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ...ΑΛΛΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟ ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ......ΚΑΙ ΝΑΙ ΜΑΛΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΠΟΝΑΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΖΩΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΩΤΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΙΣ ΤΟ ΜΥΡΙΖΕΙΣ ΣΟΥ ΣΦΙΓΓΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΟΤΑΝ ΠΟΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΧΑΡΕΣ ΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ......ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ........
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΞΑΝΑΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΧΤΥΠΑΕΙ ΣΑΝ ΤΡΕΛΗ....ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΦΙΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙΣ....ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΟΙΤΑΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΣ Η ΚΟΙΝΗ ΣΑΣ ΖΩΗ ΜΕ ΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΑΙΤΑ ΑΠΛΥΤΑ ΠΙΑΤΑ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ....ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ.......ΜΕΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΑ ΚΑΡΔΙΟΧΤΥΠΑΣ ΟΤΑΝ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ Η ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΠΑΘΟΣ ΣΟΥ......"

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