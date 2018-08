Είμαι απαράδεκτη που κατά τη διάρκεια της εργασίας μου βλέπω keep up with the Kardashians? Τα έχω παρατήσει όλα και βλέπω τις αδερφές να μαλλιοτραβιούνται. Είναι μάστιγα αυτό το reality. Θα δω άλλο ένα τέταρτο και μετά θα αφοσιωθώ στα πολύ ενδιαφέρονται θέματα της Δουλειάς μου. Και να δείτε όταν πάω διακοπές δε θα θέλω να τα βλέπω , και θα θέλω να μορφωθώ!