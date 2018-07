Τι ωραίες που είναι κάποιες ερωτικές ιστορίες που βλέπουμε ή διαβάζουμε. Τι ωραία αίσθηση πρέπει να είναι το να έχεις κάποιον που αγαπάς και ποθείς χωρίς όρια και που θα θυσιαζόταν ο ένας για τον άλλον... Στην αληθινή ζωή σπανίζουν τέτοιοι έρωτες, οι πιο πολλοί είναι κακέκτυπα. Παραείμαστε εγωιστές, καμία πραγματική θυσία δεν θα κάναμε, είμαστε φοβισμένοι άνθρωποι. Αναλύουμε το καθετί πριν μιλήσουμε με την καρδιά μας, φοβόμαστε τι θα σκεφτεί ο άλλος, μην μας θεωρήσει αδύναμους, δεν αφηνόμαστε πραγματικά, δεν αγαπάμε πραγματικά. Κι έτσι δεν εξυψωνόμαστε ποτέ, παραμένουμε μικροί και ανολοκλήρωτοι. Όσο περνάνε οι γενιές, τα πράγματα χειροτερέυουν, όλα ζυγίζονται και όλα μετριούνται. Με το μάτι, με την τσέπη, με την λογική, χωρίς ψυχή και χωρίς πνεύμα.



"Where is the ritual? And tell me where, where is the taste? Where is the sacrifice? And tell me where, where is the faith?"