Το ίδιο μου είχε πει κι εμένα ο κτηνίατρος ότι τόσο μικρά αν αποχωριστούν από τη μάνα τους δεν επιβιώνουν.. Να αποφεύγεις να το μετακινείς και να το πιάνεις πολύ γιατί δεν έχει αρκετά αντισώματα για τις αρρώστιες.. Μπράβο σου που βρήκες τρόπο να ενεργήθει είναι σημαντικό.. Φαγητό λίγο και συχνά.. Μην το πιέζεις πάρα πολύ με την ποσότητα του γάλακτος, δε πρέπει να πνίγεται.. Θέλει πολύ υπομονή.. Επίσης να το έχεις ζεστό σχετικά, η θερμοκρασία τους δεν είναι ίδια με τη δική μας και γι αυτό το λόγο να αποφεύγεις υγρασία κάθε είδους.. Η κοιλίτσα είναι φουσκωμένη από παράσιτα του εντέρου, είναι όμως πολύ νωρίς για παστουλα για τα παράσιτα.. Μπορεις να βάλεις δίπλα του ένα ρολόι, ο χτυπος του μοιάζει με τη καρδιά της μάνας τους.. Αν είναι λήθαργικο δεν είναι πολύ καλό σημάδι.. Εύχομαι να τα καταφέρει.. Καταλαβαίνω ότι κάνεις ότι μπορείς.. May the odds be always on her Side..