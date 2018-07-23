Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
23.7.2018 | 06:43
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??
ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΣΧΕΔΟΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΜΟΥ ΠΕΡΑΣΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΑΣΑΡΙΕΣ.ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΠΟΛΥ ΓΚΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΠΟΛΥ ΧΑΛΙΑ..Ο ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΠΟΛΥ ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΕΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ,ΝΕΥΡΙΑΖΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ.ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΝΕ ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΑΝ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΣΥΖΥΓΟ.ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΕ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΑ ΣΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ.Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΩ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΧΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΥΡΙΣΩ ΠΙΣΩ ΘΑ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ!!!ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ.ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΕΧΩ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΓΑ.ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ???ΝΟΙΩΘΩ ΕΝΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΩ.ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΠΙΣΩ..
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ