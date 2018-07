Γεια σας.Κατ'αρχην να σας ξεκαθαρισω οτι δεν ειμαι τρομοκρατημενη επειδη δεν ξερω τι να κανω,δεν θελω το μωρο κλπ.Οχι,ισα-ισα,το θελω σαν τρελη,,σαν παλαβη.Ειμαι μεγαλη,ειμαι παντρεμενη (οχι οτι αυτο λεει κατι,απλα να,το ''πλαισιο'' υπαρχει) και μεχρι πριν λιγο καιρο λογω προβληματων του αντρα μου με το σπερμα,μας ειπαν οτι μονη λυση η εξωσωματικη.Τελικα εμεινα εγκυος φυσιολογικα.Το ανακαλυψα πριν 19 μερες ακριβως,ειχα καθυστερηση,εκανα τεστ και ελεγα ''ναι,σιγα''.Ομως,βγηκε θετικο!Η χαρα μου κρατησε 2 μερες,Δευτερα,Τριτη..μεχρι την Τεταρτη που πηγα στο γιατρο.Απο τοτε τα πραγματα πανε χαλια.Η χοριακη ανεβαινει,αλλα δεν διπλασιαζεται,την πρωτη φορα που πηγα στο γιατρο δεν εβλεπε κατι μεσα στην μητρα και μ ειπε οτι ειναι εξωμητριο,το βραδυ ειδα αιμα,την επομενη ειδαμε σακο σε αλλο ακτινολογικο,αρα το εξωμητριο αποκλειστικε,μετα εβλεπε και εκεινος-ο πρωτος γιατρος- σακο αλλα χωρις ''τιποτα'' μεσα και μου ειπε να παω την Τριτη,17/7 για ενα τελευταιο υπερηχο και αν δεν εχει καρδιακο παλμο,να παμε για αποξεση.Πηγα Τριτη με τον αντρα μου,χαλια εγω,τελικα παλμος βρεθηκε,αλλα 100 οχι 140 οπως θα ηταν το ιδανικο.Ετσι,δεν εγινε, φυσικα, αποξεση.Ραντεβου ξανα σε 20 κατι μερες.Μου εδωσε ενα σωρο ενεσεις,δεν με νοιαζει,τις κανω.Απλα ολες αυτες τις μερες κλαιω συνεχεια,φοβαμαι για αποβολη,παλλινδρομη κυηση,ενδομητριο θανατο,συνδρομα και τρισωμιες..εχω λιωσει στο γιουτιουμπ τα βιντεακια ''my missed miscarriage story'',''i lost my baby at 14 weeks'' κλπ,καθως και ολα τα φορουμ (φορα?) τυπου μαμιλαντ κλπ και κλαιω.Νομιζω/το χω σιγουρο οτι κατι θα παει στραβα και δεν αντεχω,σημερα ειναι η πρωτη μερα που δεν εχω κλαψει (καλα,ειναι νωρις ακομα,γυρω στις 8 το πρωι,εχουμε μελλον).Ποσο θα ηθελα να ειχα μια υγιη και τελειομηνη εγκυμοσυνη,αλλα τα πραγματα δεν ξεκινησαν και δεν πανε καλα δυστυχως.Αυτο που θα επρεπε να με κανει χαρουμενη,απο τις 4 του μηνα μου εχει κανει τη ζωη πατινι.