Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
9.7.2018 | 00:37
ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΞΙΑ ??
ΓΕΙΑ ΣΑΣ!! ΕΙΜΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ!!ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΗ ΜΟΥ Ή ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ!! ΤΟ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΩΣ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥ!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΚΥΚΛΟ(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΦΙΛΟΣ) ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΑΡΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΤΟΥ,ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΥΕΙ ΕΜΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ!! ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΩ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ!! ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΑΣ Ή ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ!!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ