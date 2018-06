Ειμαι γκει 29 χρονων, μενω σε ενα νησι που οπως τα περισσοτερα νησια της ελλαδας το καλοκαιρι μαζευει πολλους τουριστες. και φυσικα πολλους γκει τουριστες οι οποιοι χρησιμοποιουν τα διαφορα σαιτ και εφαρμογες γνωριμιων. γερμανοι, ιταλοι, ισπανοι, μεχρι κ απο λατινικη αμερικη..ο,τι θες εχει. και μαλιστα οι τουριστες ειναι περισσοτεροι στα σαιτ αυτα απο τους ντοπιους.

σαν παιδι κ γω εχω τις αναγκες μου. θελω να βρεθω με καποιον, να κανω καποια νεα γνωριμια, να κανω σεξ φυσικα καθοτι εχω και πολυ καιρο να κανω. ιδανικα βεβαια θα ηθελα κατι σταθερο αλλα αυτο μου φαινεται καπως δυσκολο ειδικα στην επαρχια που ειμαι.

με τους τουριστες ομως νιωθω καπως αβολα και αμηχανα. δισταζω να παω να συναντησω καποιον ακομα και αν μου αρεσει (απο τις φωτο). νιωθω λιγο βλαχος οταν μιλαω αγγλικα, παροτι γνωριζω αρκετα καλα αγγλικα, αλλα οταν τα μιλαω νιωθω σαν τον τσιπρα..και επισης βαριεμαι τις τυπικες ερωτησεις τυπου "do you like greece?" κτλ. δε νιωθω ανετα οταν μιλαω γενικα μια ξενη γλωσσα, γιατι παντα πρεπει να σκεφτω πριν αν αυτο που λεω ειναι σωστο κτλ.

γενικα οταν παω να συναντησω εναν αγνωστο, νιωθω αμηχανα και ψιλοντρεπομαι και αυτο νομιζω ειναι λογικο. με τους ξενους αυτο το νιωθω ακομα περισσοτερο. επισης με τον ξενο τι να κανεις; ή θα κουβεντιασετε ή θα κανεις σεξ (αν κατσει). το να του κανω ξεναγηση στο νησι δε με ψηνει..

τι να κανω;