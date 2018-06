Eίμαι το παιδί που έχει κόμπλεξ με το να στέλνει μηνύματα για ραντεβού...και η αλήθεια είναι πως είμαι πιο επικοινωνιακός και τα πάω καλά στο τετατετ...Με το άτομο λοιπόν που θέλω να στείλω έχουμε μία διαφορά ηλικίας οπότε τα πράγματα χειροτερεύουν.Αλλά δεν μπορώ να αφήνω άλλο τα πράγματα στην τύχη τους και να περιμένω πότε θα ξανασυναντηθούμε τυχαία στο γραφείο με τους πειρασμούς εκεί έξω να κυκλοφορούν!Είναι κρίμα με λυπάμαι!Είναι too much για εμένα,είμαι δειλός!Έχω τα κόμπλεξ μου,αλλά δεν είμαι και ο πιο άνετος τύπος για να καλύψω το κενό της ηλικίας! (21VS29)

Και τα μηνύματα πολύ έμμεσα,δεν καταλαβαινει ο άλλος το ύφος που τα λες,δεν καταλαβαίνεις κι εσύ αν έγινες κατανοητός.Ε χέσε μέσα!

Feel free to judje! (no swear)