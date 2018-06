Soo..έγραψα πανελλήνιες και..απέτυχα.

Δεν περνάω σε καμία σχολή της αρεσκείας μου,όποτε δεν μου έχει μείνει καμία άλλη επιλογή από το να ξαναδωσω.Βεβαια υπάρχει και η δυνατότητα να πάω σε καποια ιδιωτική σχολή και να σπουδάσω αυτό που πάντα ήθελα (digital marketing ή fashion marketing),αλλά θεωρώ πως το χαρτί ενός ιδιωτικού κολλεγίου δεν θα είναι τόσο ισχυρό όσο ενός ΑΕΙ)

Το πρόβλημα μου,είναι ότι δεν θέλω και να χάσω άλλη χρόνια τζαμπα.Ειμαι 19χρόνων και παρόλο που έδωσα φετος πανελλήνιες για πρώτη φορά(έιχα χάσει δυο χρονιές στο λύκειο διότι ζούσα στο εξωτερικό για δυο χρόνια)

θα αναγκαστώ άμα θελήσω να ξανάδώσω του χρόνου να ξεκινήσω το πανεπιστήμιο στα 21.

Γνωρίζω πως υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν 30 και 40 και ξανά δίνουν αλλά και πάλι αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τελειώνουν τις σπουδές τους στα 22.

Δεν ξέρω τι κάνω,νιώθω πως άμα ξανά δώσω θα με πάει μια ακόμα χρόνια πίσω την ζωή μου,αλλά δεν βρίσκω και κάποια άλλη λύση.

Επιπλέον,είναι και ο φόβος πως οι σχολές που θέλω να περάσω(ψυχολογία και ΔΕΣ)μπορεί αργότερα να μην μαρεσουν και να αναγκαστώ να ξανά αρχίσω from the beginning.

I’m confused.

Ps:ξέρω πως υπάρχουν χειρότερα πράγματα happening in the world rn,but anyway!