Λοιπόν. Είχα μια όμορφη σχέση μερικών μηνών με κάποιον που μένει εξωτερικό. Μου προσφέρθηκε τυχαία δουλειά εκει.. αν και έχω καλή δουλειά Ελλάδα είπα ναι γιατι νιώθω πως κάτι μου λείπει... και με χώρισε μετά απο ούτε ένα μήνα γιατί πιέστηκε.



Ναι ήμουν πιεστηκή τύπου που θα πάμε διακοπές ..να κάνουμε ταξίδι μαζί και τέτοια. Αλλά τώρα νιώθω ένα ράκος. Δεν είμαι σίγουρη για την απόφαση μου να φύγω, τον θέλω, νιώθω άδικο να χωρίσουμε τώρα που θα μπορούσαμε να μείνουμε κοντά και να δούμε αν και πόσο ταιριάζουμε, και νιώθω ότι δεν πρέπει να αφεθώ και να εμπιστευτώ κανέναν ξανά!!!



All in all, φοβάμαι, δεν θέλω να είμαι μόνη μου, φοβάμαι να εμπιστευτώ τους γύρω μου και δεν μπορώ να σκεφτώ τπτ και κανέναν άλλο.



Τι κάνω? Αξίζει να προσπαθήσω..νιώθω οτι μου φέρεται άδικα, ότι δεν το αξίζω αυτό.