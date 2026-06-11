Indio Solari. Ένας Άγγελος για τη Μοναξιά σου.

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Ένας Άγγελος για τη Μοναξιά σου

Φόρος τιμής στον Ελ Ίντιο, τον άγγελο της πολυπληθούς μοναξιάς

Zivy

lundimatin#523, 9 Ιουνίου 2026

Μπενγιαμινικός φόρος τιμής στον Ίντιο Σολάρι, μορφή του αργεντίνικου ροκ. Ο Angelus Novus κοιτάζει επίμονα τα ερείπια της ιστορίας να συσσωρεύονται, με την πλάτη γυρισμένη στο μέλλον, σπρωγμένος αναπότρεπτα από την καταιγίδα.



Ο Ίντιο δεν είναι μεσσίας, είναι ένας άγγελος της μοναξιάς. Έμοιαζε μάλλον με κάποιον που έχασε το μεταφυσικό του λεωφορείο, ένας μισάνθρωπος θείος, λίγο ενοχλητικός, που παίζει air guitar στη δική του συναυλία σαν, μπροστά σε διακόσιες χιλιάδες ψυχές, να μην τον κοιτάζει κανένας. Αυτή η μοναξιά είναι μια ιδιαίτερη μοναξιά: η πολυπληθής μοναξιά, η μοναξιά εκείνου που ενσαρκώνει ακριβώς αυτό που αποφεύγει, που γίνεται σύμβολο παρά τη θέλησή του, άγγελος παρά τη θέλησή του, pogo παρά τη θέλησή του.

Εδώ όμως εντοπίζεται η διαφορά, και η αναλογία χαλάει: Ο άγγελος του Μπένγιαμιν είναι παθητικός μέσα στον τρόμο του. Βλέπει, υποφέρει, παρασύρεται. Δεν έχει κοινό. Έχει την αιωνιότητα δική του, κρύα και άδεια.

Ο Ίντιο, από την πλευρά του, είχε το el pogo más grande del mundo. Αυτό το μελαγχολικό πλήθος, αυτή η συναισθηματική μάζα, που συναντιόνταν σε ένα χωράφι για να βρεθούν μαζί μέσα στην ευτυχισμένη θλίψη τους. Ένα αργεντίνικο φαινόμενο που σχεδόν δεν αποδίδεται, ένα απόλυτο παράδοξο: η μοναξιά που γιορτάζεται μαζικά, η αποτυχία που μετουσιώνεται σε συλλογικό τελετουργικό, η μελαγχολία που ανυψώνεται σε λαϊκή γιορτή.

Εκεί όπου ο άγγελος της ιστορίας είναι μόνος απέναντι στη θύελλα, ο άγγελος της αργεντίνικης μοναξιάς χορεύει με τα ερείπιά του, περιτριγυρισμένος από διακόσιες χιλιάδες ψυχές που αναγνωρίζουν τα συντρίμμια σαν δικά τους.

Δύο άγγελοι. Ένας μόνο άνεμος. Διαφορετικά ερείπια. Η ιστορία προχωρά. Οι δύο όψεις του ίδιου αγγέλου. Εκείνος που κοιτάζει τα ερείπια και ο άλλος απέναντι στην κινητήρια δύναμη αυτής της ίδιας της ιστορίας, το μελαγχολικό πλήθος, που χρειάζεται μόλις μια σπίθα για να αντιστρέψει την πορεία της και να προκαλέσει τη δίνη που θα βγάλει τον Angelus από την ατέρμονη θύελλά του.





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Πως να κατανοήσουμε τον Ίντιο Σολάρι, το πιο δημοφιλές και ασυνήθιστο ροκ φαινόμενο της Αργεντινής

Η επιρροή του συγκροτήματός του, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, επεκτάθηκε πολύ πέρα από τη μουσική, περνώντας στη σφαίρα της συλλογικής ταυτότητας.

Marcelo Fernández Bitar

Buenos Aires Herald - 05.06.2026



Ο θάνατος του ροκ σταρ Κάρλος Ίντιο Σολάρι προκάλεσε ισχυρό σοκ στην κοινωνία της Αργεντινής την Παρασκευή, με χιλιάδες ανθρώπους να στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τη βαθιά τους θλίψη.

Οι πιο όμορφες αναμνήσεις τους από τον καλλιτέχνη, ωστόσο, δεν ήταν συνδεδεμένες με το πιο πρόσφατο συγκρότημα του Σολάρι, τους Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, αλλά με το γκρουπ που δημιούργησε σχεδόν πριν από 50 χρόνια και το οποίο διαμόρφωσε μια ολόκληρη γενιά Αργεντινών: τους Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Η επιρροή του στις δεκαετίες του '80 και του '90 επεκτάθηκε πολύ πέρα από τη μουσική, περνώντας στη σφαίρα της συλλογικής ταυτότητας — ένα πολιτισμικό φαινόμενο που αποκαλύπτει την μοναδική κοινωνική ταυτότητα της χώρας, εξίσου έντονα με το ποδόσφαιρο, το τάνγκο και το πολιτικό πάθος.

Γνωστό απλώς ως Los Redondos ή Los Redonditos, το συγκρότημα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή σχήματα στην ιστορία της Αργεντινής, τόσο δύσκολο να προσδιοριστεί όσο και το να εξηγηθεί το αλλόκοτο όνομά του. Τα τραγούδια τους γέμιζαν στάδια, οι στίχοι τους ενέπνεαν ατελείωτες ερμηνείες και οι φαν τους ανέπτυξαν μία πίστη και λατρεία που σπάνια συναντάται στη λαϊκή μουσική.

Το να τους κατανοήσει κανείς σημαίνει να κατανοήσει μια πολιτισμική δύναμη που συνδυάζει την ενέργεια των οπαδών του ποδοσφαίρου, τον μυστικισμό μιας κρυφής κοινότητας και τη συναισθηματική δύναμη ενός κινήματος που σφράγισε μια γενιά.

Η αρχική ιστορία

Με μια πρώτη ματιά, η ιστορία τους ακούγεται συνηθισμένη. Δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στην πόλη Λα Πλάτα, και οι Los Redondos ξεκίνησαν ως cult συγκρότημα της underground σκηνής της Αργεντινής πριν καθιερωθούν ως ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα της χώρας. Όμως, αντίθετα με πολλά επιτυχημένα συγκροτήματα, απέφυγαν σκόπιμα τα παραδοσιακά μονοπάτια προς τη δόξα.

Έδιναν σχετικά λίγες συνεντεύξεις, κρατούσαν αποστάσεις από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και καλλιεργούσαν μια μυστηριώδη εικόνα, γεγονός που απλώς επέτεινε τη γοητεία που ασκούσαν στο κοινό. Έμειναν μάλιστα πιστοί στην ανεξάρτητη παραγωγή και λειτούργησαν έξω από διοργανωτές συναυλιών και δισκογραφικές εταιρείες, οργανώνοντας σόου και ηχογραφώντας άλμπουμ εντελώς μόνοι τους.

Κεντρικό στοιχείο σε αυτόν τον μυστικισμό ήταν ο χαρισματικός frontman τους, Κάρλος Ίντιο Σολάρι, του οποίου οι κρυπτικοί στίχοι και η αινιγματική δημόσια περσόνα ενθάρρυναν τους θαυμαστές να αναζητούν κρυμμένα νοήματα σε κάθε τραγούδι. Ακόμα και το όνομα του συγκροτήματος έφερε έναν αέρα μυστηρίου. Ο "Patricio Rey", υποτίθεται ο ηγέτης του γκρουπ, δεν ήταν καθόλου πραγματικό πρόσωπο αλλά ένας φανταστικός χαρακτήρας.

Στις πρώτες τους συναυλίες για λίγες μόνο δεκάδες θαυμαστές, μοίραζαν μικρά μπισκότα τυριού — ή redonditos de ricota, εξηγώντας έτσι το παράξενο όνομά τους.

Ωστόσο, η πραγματική μοναδικότητα των Los Redondos δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσα από τη μουσική και τα μπισκότα. Το μεγαλύτερο επίτευγμά τους ήταν η ακούσια δημιουργία μιας κοινότητας που ξεπερνούσε την παραδοσιακή σχέση μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού.

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, η συμμετοχή στις συναυλίες τους είχε μετατραπεί σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με κοινωνικό τελετουργικό παρά με ένα απλό ροκ σόου.

Το συγκρότημα απέφευγε το Μπουένος Άιρες αφότου ο 18χρονος φαν τους Walter Bulacio σκοτώθηκε σε μια υπόθεση αστυνομικής βίας κοντά σε έναν συναυλιακό χώρο, μια τραγωδία που έγινε πρωτοσέλιδο και σηματοδότησε μια καμπή στην άνοδό τους. Οι θαυμαστές άρχισαν να ταξιδεύουν σε όλη την Αργεντινή με λεωφορεία, τρένα και αυτοκίνητα για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες.

Ολόκληρες παρέες φίλων οργάνωναν προσκυνήματα σε μακρινές πόλεις, μια τελετή μύησης για εφήβους όχι πολύ διαφορετική από τους "Deadheads" των The Grateful Dead. Οι συναυλίες έγιναν σημεία συνάντησης για ανθρώπους από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, πολιτικά υπόβαθρα και περιοχές της χώρας. Ήταν ενωμένοι ψάλλοντας τα τραγούδια τους και κάνοντας έναν γιγαντιαίο χορό pogo κατά τη διάρκεια καίριων στίχων και κιθαριστικών ριφ.

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 2001, η σόλο καριέρα του Ίντιο Σολάρι πολλαπλασίασε αυτά τα χαρακτηριστικά σε ασύλληπτες διαστάσεις.



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Το ροκ συναντά την κουλτούρα του ποδοσφαίρου

Αυτό που προέκυψε σε αυτά τα τελετουργικά ήταν μια τάση που συχνά περιγράφεται ως η "ποδοσφαιροποίηση" του ροκ. Για να κατανοήσει κανείς αυτή την έννοια, πρέπει πρώτα να καταλάβει την ποδοσφαιρική κουλτούρα της Αργεντινής. Οι οπαδοί είναι διάσημοι για τη μετατροπή των σταδίων σε κοινοτικούς χώρους γεμάτους με τεράστια πανό, συνθήματα, πυροτεχνήματα και εκδηλώσεις συλλογικής ταυτότητας. Με έναν τρόπο, το ίδιο το πλήθος γίνεται μέρος του θεάματος.

Το κοινό των Los Redondos υιοθέτησε πολλές από αυτές τις ίδιες πρακτικές. Οι φαν έφερναν τεράστια πανό που προσδιόριζαν τις γειτονιές, τις πόλεις ή τις παρέες των φίλων τους. Τα τραγούδια τραγουδιούνταν συλλογικά από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους με μια ένταση που συνήθως συνδέεται με ποδοσφαιρικά συνθήματα. Ακόμα και τα κιθαριστικά ριφ τραγουδιούνταν με κραυγές σαν μελωδίες. Η διάκριση μεταξύ κοινού και καλλιτέχνη έγινε δυσδιάκριτη. Το πλήθος δεν κατανάλωνε απλώς ψυχαγωγία· συμμετείχε ενεργά σε ένα κοινό πολιτιστικό γεγονός.

Αυτή η μεταμόρφωση άλλαξε τη φύση των ροκ συναυλιών στην Αργεντινή. Πριν από τους Los Redondos, σίγουρα υπήρχε μεγάλο ροκ κοινό, αλλά λίγα συγκροτήματα ενέπνεαν τον τύπο της συλλογικής συμπεριφοράς που συνήθως συνδέεται με τους οπαδούς του ποδοσφαίρου. Οι συναυλίες του συγκροτήματος εισήγαγαν ένα νέο μοντέλο στο οποίο η πίστη, το ανήκειν και το τελετουργικό έγιναν σημαντικά.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό επειδή εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου βαθιών οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών στην Αργεντινή. Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, κατά τη διάρκεια των φιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών των δύο κυβερνήσεων του προέδρου Κάρλος Μένεμ, πολλοί νέοι Αργεντινοί έχασαν τις δουλειές τους και βίωσαν μια αυξανόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Οι παραδοσιακοί θεσμοί έδειχναν ανίκανοι να προσφέρουν μια αίσθηση ταυτότητας ή κοινότητας.

Για πολλούς από αυτούς τους νέους, το να είναι κανείς ricotero — ακόλουθος των Los Redondos — έγινε μια μορφή πολιτισμικής ιθαγένειας. Προσέφερε το ανήκειν, νόημα και συμμετοχή σε κάτι που ξεπερνούσε την ατομικότητα. Τα τραγούδια του συγκροτήματος παρείχαν μια κοινή γλώσσα μέσω της οποίας οι φαν μπορούσαν να δεθούν και να ερμηνεύσουν προσωπικές εμπειρίες και κοινωνικές πραγματικότητες.

Σε αντίθεση με τους ρητά πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες, οι στίχοι του Σολάρι σπάνια μετέφεραν άμεσα ιδεολογικά μηνύματα. Οι στίχοι του ήταν συχνά διφορούμενοι, ποιητικοί και ανοιχτοί σε ερμηνείες. Αυτή η ασάφεια αποδείχθηκε ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά του σημεία. Θαυμαστές από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα μπορούσαν να προβάλουν τα δικά τους νοήματα στα τραγούδια, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ευρύ και ποικιλόμορφο κοινό.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο ήταν ο τρόπος που το συγκρότημα αντιλαμβανόταν την ανεξαρτησία του. Σε μια εποχή που πολλοί καλλιτέχνες βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην εμπορική προώθηση, οι Los Redondos καλλιέργησαν τη φήμη ότι λειτουργούσαν έξω από την παραδοσιακή μουσική βιομηχανία. Αυτή η αντίληψη ενίσχυσε την ιδέα ότι το συγκρότημα ανήκε στο κοινό του και όχι σε εταιρείες ή θεσμούς των μέσων ενημέρωσης.

Πώς οι φαν μετέτρεψαν ένα συγκρότημα σε μύθο

Ιστορίες από τις συναυλίες κυκλοφορούσαν μεταξύ των θαυμαστών παίρνοντας διαστάσεις θρύλου, και ορισμένες εμφανίσεις έγιναν μέρος της συλλογικής μνήμης. Ο χορός pogo έγινε "ο μεγαλύτερος στον κόσμο".

Οι στίχοι χρησιμοποιούνταν ως προσωπικές φιλοσοφίες και έγιναν τατουάζ από χιλιάδες ανθρώπους. Η σχέση μεταξύ συγκροτήματος και κοινού θύμιζε όλο και περισσότερο πολιτιστικό κίνημα παρά μουσικό σχήμα.

Μέχρι τη στιγμή που οι Los Redondos διαλύθηκαν το 2001, είχαν γίνει αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό ροκ φαινόμενο στην ιστορία της Αργεντινής. Ωστόσο, η επιρροή τους δεν εξαφανίστηκε — αν μη τι άλλο, εντάθηκε. Ακόμη και μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, οι σόλο συναυλίες του Σολάρι συνέχισαν να προσελκύουν πλήθη εξαιρετικού μεγέθους, αποδεικνύοντας ότι η συλλογική ταυτότητα που σφυρηλατήθηκε κατά τα χρόνια των Redondos παρέμεινε ανέπαφη και έγινε μεγαλύτερη από τη ζωή.

Σήμερα, δεκαετίες μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, οι νεότερες γενιές συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τη μουσική τους σε ψηφιακές πλατφόρμες και βίντεο στο YouTube. Παλιοί θαυμαστές μεταδίδουν τα τραγούδια και τις ιστορίες των συναυλιών στα παιδιά τους. Νέα συγκροτήματα κάνουν διασκευές και αφιερωματικές παραστάσεις σε sold-out σκηνές. Οι αναφορές στο συγκρότημα παραμένουν βαθιά ενσωματωμένες στην λαϊκή κουλτούρα της Αργεντινής, και συχνά αναφέρονται από άλλους καλλιτέχνες και πολιτικούς. Η μυθολογία ζει.

Για τους ανθρώπους εκτός Αργεντινής, οι συγκρίσεις μπορεί να είναι δύσκολες. Οι Los Redondos δεν ήταν απλώς η εκδοχή της Αργεντινής για ένα διάσημο ροκ συγκρότημα. Ούτε ήταν ισοδύναμοι με έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, ένα πολιτικό κίνημα ή μια θρησκευτική κοινότητα. Αυτό που τους έκανε μοναδικούς ήταν η ικανότητά τους να συνδυάζουν στοιχεία και από τα τρία.

Σε τελευταία ανάλυση, οι Los Redondos αποκαλύπτουν κάτι ουσιαστικό για την ίδια την Αργεντινή: μια κοινωνία όπου το πάθος, ο συμβολισμός, η συλλογική ταυτότητα και η λαϊκή κουλτούρα συχνά περιπλέκονται με εξαιρετικούς τρόπους. Η ιστορία τους δεν αφορά μόνο τη μουσική. Αφορά το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει τελετουργικό, πώς τα ακροατήρια μπορούν να γίνουν κοινότητες και πώς ένα συγκρότημα μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολιτιστική δύναμη αρκετά μεγάλη ώστε να αφήσει ένα μόνιμο σημάδι στην ταυτότητα ενός έθνους.





Facebook Twitter "Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αποχαιρέτησαν αυτή την Κυριακή τον Κάρλος Σολάρι, τον Ίντιο, έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς καλλιτέχνες του τελευταίου μισού αιώνα στην Αργεντινή. Μια ουρά 10 χιλιομέτρων σχηματίστηκε κάτω από τη βροχή. Η πομπή των θλιμμένων ανθρώπων ήταν αργή. Άνδρες και γυναίκες που τον ανακάλυψαν πριν από τέσσερις δεκαετίες, πέρασαν την εφηβεία τους στη δεκαετία του '90 ή διαμορφώθηκαν με τα τραγούδια των Los Redonditos de Ricota πριν από το 2001, το έτος του χωρισμού τους, ήταν εκεί, με τα ανάλογα ρούχα τους, τις σημαίες, τις κούκλες και τα μπαλόνια τους, μαζί με εκείνους που ανακάλυψαν τον Ίντιο, έναν στιχουργό που δεν είχε τον όμοιό του, ξεκινώντας από τη σόλο φάση του με τους Los Fundamentalistas del aire acondicionado. Δεν συγκεντρώνεται ένα τέτοιο πλήθος κατά τύχη. Ούτε περιμένει κανείς τόσες ώρες χωρίς την ανταμοιβή του αποχαιρετισμού. Ο θάνατος του Σολάρι σε ηλικία 77 ετών ως αποτέλεσμα αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου και μετά από 10 χρόνια ταλαιπωρίας από τη νόσο του Πάρκινσον είχε το αποτέλεσμα ενός συναισθηματικού σεισμού. Αν η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 ήταν ένα γεγονός απαράμιλλης λαϊκής χαράς στους δρόμους, το αντίο στον τραγουδιστή και συνθέτη έφερε στην επιφάνεια έναν συλλογικό πόνο ισοδύναμου μεγέθους. Η ακροδεξιά κυβέρνηση, η οποία χαρακτήριζε τον Σολάρι κομμουνιστή και τον καλούσε να ζήσει στην Κούβα, παρόλο που οι πολιτικές του προτιμήσεις ήταν πάντα πιο κοντά στον αναρχισμό και, στο τελευταίο στάδιο της ζωής του, στον περονισμό, εμπόδισε τη διεξαγωγή της τελετής στο Κογκρέσο. Το λαϊκό προσκύνημα σε ένα αθλητικό κέντρο στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες μετατράπηκε τότε στο επίκεντρο μιας εθνικής κάθαρσης. Οι στίχοι των τραγουδιών του Σολάρι κατέκλυσαν το χώρο του αποχαιρετισμού, ενώ το πλήθος περιέγραψε τον Ίντιο ως έναν τρόπο ζωής που ενώνει γενιές και κοινωνικές τάξεις. Πουλούσαν μπλουζάκια πόλο που είχαν από τη μια μεριά το πρόσωπο του Ίντιο και από την άλλη του Ντιέγκο Μαραντόνα, σαν να ήθελαν να κλείσουν μέσα τους το ίδιο συναίσθημα. Άλλα έγραφαν μια από τις πασίγνωστες φράσεις του: "το να ζεις, σου κοστίζει μόνο τη ζωή". "Ζούμε πολύ εχθρικούς καιρούς σε αυτή την εποχή", είπε μια νεαρή γυναίκα εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους περίμενε τόσο πολύ τη στιγμή του αποχαιρετισμού στο είδωλό της. Είχε μεγαλώσει με τα τραγούδια του. Της είχαν μάθει να ζει και να δυσπιστεί". (Abel Gilbert Buenos Aires - 08 .06.2026 - El Periódico ). Φωτ. EL9.es

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