Κάποιες φορές το να ακολουθήσεις το πάθος σου είναι ό,τι πιο σωστό μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Ειδικά όταν το πάθος σου είναι η εκπαίδευση. Μέσα από την καμπάνια #EUandME μπορεί να βρει κανείς όσα χρειάζεται σχετικά με το πως η ΕΕ μπορεί να ενθαρρύνει, να ενισχύσει και να κατευθύνει όσους ζητούν νέες εμπειρίες, συνεχίζοντας τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις νέες δεξιότητες σπουδάζοντας, συμμετέχοντας σε κάποια πρακτική άσκηση ή σε πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Κι αν όλα αυτά ακούγονται θεωρίες, η πράξη ή μάλλον η εμπειρία του Κωνσταντίνου Μαραγκού μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα σου τα πιθανά ερωτήματα.

Ο Κωνσταντίνος δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του Erasmus+, ακολουθώντας μια περιπέτεια χωρίς τέλος με άπειρες ευκαιρίες κινητικότητας, εμπειρίες ζωής και μια συλλογή γνώσεων βασισμένη στην πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων κοινωνιών.

Μόλις αποφοίτησε από μεταπτυχιακό Erasmus Mundus αφού έζησε σαν νομάς και σπούδασε σε Δανία, Σλοβενία, Ισπανία και Γκάνα. Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) είναι ένα αναγνωρισμένου κύρους, ολοκληρωμένο διεθνές πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Παρόλ' αυτά, αν τον ρωτήσεις για το αφρικανικό χαρακτηριστικό που κρατάει στην καρδιά του θα σου πει για την αφρικάνικη φιλοξενία. «Σε όποια χώρα και να έχω βρεθεί μέχρι στιγμής στην Αφρική, έχω δεχτεί απερίγραπτη φιλοξενία, έχω νιώσει ασφάλεια και άνεση που δύσκολα πλέον βρίσκεις σε άλλες ηπείρους».

Η αφετηρία για μια εμπειρία εκπαίδευσης χωρίς σύνορα είναι η βαθιά αίσθηση ότι είμαστε παγκόσμιοι πολίτες. Αυτό όμως σημαίνει κι άλλα πράγματα. Σημαίνει πως νιώθεις συνδεδεμένος με τα δρώμενα όλου του κόσμου και έχεις την ίδια ευθύνη για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής, όπου και να βρίσκεται.

«Ο παγκόσμιος πολίτης δεν κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους ανάλογα με την καταγωγή, το διαβατήριο, τη θρησκεία και την κουλτούρα αλλά με βάση την αλληλεπίδραση και την προσωπικότητα. Είναι ανοιχτός στη διαφορετικότητα και δεν έχει ίχνος ρατσισμού, πλησιάζοντας και δημιουργώντας σχέσεις με όλους τους ανθρώπους γύρω του. Ο παγκόσμιος πολίτης ταξιδεύει για να καταλάβει τον κόσμο και να αλλάξει ο ίδιος τον εαυτό του, να προσαρμοστεί και να ξεχάσει αυτά που ξέρει. Είναι η αλλαγή, την οποία θέλει να δει στον κόσμο. Δοκιμάζει νέα και άγνωστα πράγματα και all in all δημιουργεί τη δική του κουλτούρα».

Μέσα από την καμπάνια #EUandMe της ΕΕ μπορείς να ενημερωθείς για τις υποτροφίες του Erasmus+. Οι ευκαιρίες σπουδών, πρακτικής άσκησης ή εθελοντικής εργασίας είναι άπειρες και αφορούν 33 συμμετέχουσες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Το πάθος για Εκπαίδευση είναι το κίνητρο για μια εμπειρία που θα σε διαμορφώσει ως πολίτη του κόσμου!