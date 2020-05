Σασμάν

Το Σασμάν είναι ένα πρότζεκτ για την κουλτούρα του ποδηλάτου, σε όποια μορφή μπορείς να φανταστείς, διοργανώνοντας φεμινιστικές κοινότητες ατόμων που αγαπούν το ποδήλατο –και το περιβάλλον– ξεκινώντας από Ρόδο και Αθήνα, ενώ η δράση του πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.



Ο σκοπός των δράσεών του είναι να δημιουργήσει ασφαλείς χώρους για γυναίκες, queer και trans, μέσα από τη δημιουργία κοινοτήτων όπου τα άτομα μαθαίνουν το ένα από το άλλο και φτιάχνουν/επισκευάζουν πράγματα με τα χέρια τους (σύμφωνα με τη φιλοσοφία Φτιάξ' το Μόνη σου - Do It Yourself).



«Επικεντρωνόμαστε στην κουλτούρα του ποδηλάτου, διότι κάνοντας ποδήλατο μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας σε αυτόν τον κόσμο, ενισχύουμε το περιβάλλον, κάνουμε σωματική άσκηση και βοηθάμε στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.



Τα εργαστήρια επισκευής ποδηλάτων που προσφέρουμε είναι κυρίως για γυναίκες, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά ένας ασφαλής χώρος γι' αυτές όπου μπορούν να μάθουν από άλλες γυναίκες, να νιώσουν άνετα και να πάρουν τον χρόνο τους για να εξοικειωθούν με εργαλεία και εξοπλισμό» λένε οι ίδιες οι εμπνεύστριες του πρότζεκτ.

www.sazman.gr

Φίλοι του Ποδηλάτου

Πρόκειται για την παλαιότερη ποδηλατική ομάδα στη χώρα μας, η οποία δημιουργήθηκε το 1986 με στόχο την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου καθημερινής μετακίνησης, ψυχαγωγίας και τουρισμού.



Από τότε οι Φίλοι του Ποδηλάτου Αθηνών συναντιούνται ανελλιπώς κάθε Τρίτη βράδυ στην Επταχάλκου 3 στο Θησείο, σε έναν χώρο ανοιχτό σε οποιονδήποτε αγαπάει το ποδήλατο και τους ποδηλάτες. Συγχρόνως με τις εκδηλώσεις για τη χρήση του ποδηλάτου στην πόλη, οι Φίλοι του Ποδηλάτου διοργανώνουν κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ποδηλατικές εκδρομές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και πολυήμερες εξορμήσεις εντός και εκτός συνόρων.



Η συμμετοχή στις εκδρομές και στις δραστηριότητες των Φίλων του Ποδηλάτου είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από το τριμηνιαίο πρόγραμμα εκδρομών που αναρτάται στο site της ομάδας.

www.filoi-podilatou.gr

Οι Φίλοι του Ποδηλάτου την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο του 2000.

Vintage Bicycle Salon

Όλη η ποδηλατική κοινότητα φαίνεται να εκτιμά τον Γιώργο Πολυμήλη για το μεράκι, την αγάπη και τις ικανότητές του στην αναπαλαίωση του ποδηλάτου. Ο Γιώργος διατηρεί εδώ και χρόνια το μικρό του ποδηλατάδικο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας απέναντι από το Πεδίον του Άρεως, όπου φροντίζει να ξαναδώσει ζωή στα vintage ποδήλατα που πέφτουν στα χέρια του.

Λ. Αλεξάνδρας 28, 210 8819434

Ελληνικά brevets

Τα brevets (μπρεβέ) είναι ποδηλατικοί αγώνες υπεραποστάσεων που ξεκινούν από τα 200 και φτάνουν μέχρι και τα 1.200 χιλιόμετρα. Είναι ένα είδος ποδηλασίας μη ανταγωνιστικής, χωρίς εξωτερική βοήθεια και με χρονικό περιορισμό. Ξεκινούν από διαδρομές 200 χλμ. με 13,5 ώρες χρόνο περιορισμού, 300 χλμ. με 20 ώρες, 400 χλμ. με 27 ώρες, 600 χλμ. με 40 ώρες και 1.000 χλμ. με 75 ώρες περιορισμό. Υπάρχουν και τα πολύ μεγάλα brevets, των 1.200 χλμ., όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να τερματίσουν σε 90 ώρες ή λιγότερο.



Tο απόλυτο brevet είναι το Παρίσι - Βρέστη - Παρίσι, συνολικού μήκους περίπου 1.200 χλμ., το οποίο διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι λόγοι που πολλοί ποδηλάτες αγαπούν τα brevets είναι οι όμορφες διαδρομές τους, η καλή παρέα, η πρόκληση της ολοκλήρωσης μιας υπεραπόστασης. Και όλα τα παραπάνω χωρίς το άγχος και την πίεση ενός αγώνα. Τα brevets ανοίγουν όλο και περισσότερο στο ευρύ κοινό, ενώ ανάμεσα σε αυτά που γίνονται σε όλη την Ελλάδα διοργανώνεται και το brevet της Αττικής. Μια εύκολη διαδρομή, με πολλές οδούς διαφυγής, ιδανική για να λάβει κάποιος το βάπτισμα του πυρός στις υπεραποστάσεις.



Στη χώρα μας η Λέσχη Ποδηλατικού Τουρισμού Ελλάδας - Audax Randonneurs Grèce είναι ο φορέας διαχείρισης των brevets και βρίσκεται στην Αθήνα.

brevets.gr

Ble Cycling Club

Το Ble Cycling Club ιδρύθηκε και λειτουργεί από ανθρώπους που αγαπούν το ποδήλατο και την ποδηλασία και επιδιώκουν την ανάπτυξη και προώθηση της ποδηλασίας σε όλες της τις μορφές. «Διευκρινίζουμε πως δεν είμαστε αθλητικό σωματείο (αν και οι περισσότεροι από μας είμαστε και μέλη κάποιου αθλητικού, ποδηλατικού σωματείου)» σημειώνουν οι ίδιοι.



Ανάμεσα στους στόχους της ομάδας είναι να διοργανώνει τουλάχιστον δύο μεγάλες και τουλάχιστον τέσσερις μικρότερες ποδηλατικές διοργανώσεις (brevets, ποδηλατοτουριστικά events, εκδρομές, άλλες εκδηλώσεις προώθησης κ.λπ.) κάθε χρόνο.

www.blecyclingclub.gr

Ποδηλατώ στον Κεραμεικό

«Μου αρέσει να κατασκευάζω χρήσιμα ποδήλατα, για άτομα που εκτιμούν όχι μόνο την αισθητική αλλά και τη λειτουργικότητα. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιώ παλιούς ατσάλινους σκελετούς, τους βάφω και δημιουργώ ένα ολοκαίνουριο ποδήλατο χρησιμοποιώντας vintage ή καινούργια πράγματα, με στόχο κάτι μοναδικό και προσωπικό» σημειώνει ο Στηβ Καλλίγερος, που διατηρεί ένα πολύ μικρό ποδηλατάδικο στον Κεραμεικό.



Εκεί μπορείς να επισκευάσεις ή να αναβαθμίσεις το ποδήλατό σου, είτε με τη βοήθεια του Στηβ να φτιάξεις το ποδήλατο των ονείρων σου, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 124, 6938 195916, www.podilatw.com



48x17 Cycles

Ο χώρος του 48x17 Cycles αποτελεί σημείο συνάντησης των ανθρώπων που απαρτίζουν την ποδηλατική κοινότητα της Αθήνας, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στην κατασκευή custom ποδηλάτων, καθώς και μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα τεχνικών ρούχων και αξεσουάρ από ανεξάρτητες αλλά και καταξιωμένες εταιρείες του χώρου.



Ανανεωμένο και ανακαινισμένο πρόσφατα, στη Βεΐκου 2 στο Κουκάκι, λειτουργεί και ως ποδηλατικό κατάστημα, με επιλεγμένα αξεσουάρ και περιφερειακά, μοναδικά frame buildings και προσωποποιημένες υπηρεσίες, αλλά και ως χώρος για εξαιρετικό καφέ, ποτό και ιδιαίτερα σνακ από το πρωί μέχρι το βράδυ.



Στον νέο... παλιό χώρο μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, συνοδευόμενο με λαχταριστές λιχουδιές και χαζεύοντας κλασικά frames & custom builds. Με ωραία μουσική, ιδιαίτερο μενού από «ελληνικά» tacos και «άφθονη» μπίρα ή κοκτέιλ, οι φίλοι του ποδηλάτου συζητούν τα ποδηλατικά δρώμενα, διαβάζουν βιβλία και περιοδικά, συναντιούνται με φίλους και κανονίζουν να συμμετάσχουν σε ποδηλατικές βόλτες, προπονήσεις, ακόμη και εκδρομές στην ελληνική ύπαιθρο.

Βεΐκου 2, Μακρυγιάννη, www.48x17.com

ΜBike

Το MBike αποτελεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας και δράσεων για το ποδήλατο και δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 1999.



Διαθέτει το περιοδικό «MBike», το οποίο κυκλοφορεί πανελλαδικά από τότε, το portal για το ποδήλατο www.mbike.gr, ενώ αποτελεί τον βασικό διοργανωτή εκδηλώσεων όπως το Athens Bike Festival (www.bikefestival.gr) και το Athens Bike Weekend. Διοργανώνει αγώνες, ποδηλατικές δράσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης για το ποδήλατο αλλά και μαθήματα ποδηλάτου για παιδιά και ενήλικες.

www.mbike.gr

ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ

Οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ είναι μια ανοιχτή συνέλευση ποδηλατών και ποδηλατισσών στην Αθήνα η οποία προσπαθεί με ακτιβιστικούς, και όχι μόνο, τρόπους να προωθήσει τη χρήση του ποδηλάτου στην πόλη μας. Πρόκειται στην ουσία για το μεγαλύτερο και αρχαιότερο κινηματικό γκρουπ.



Τα πιο σημαντικά αιτήματά τους είναι να επιτραπεί η μεταφορά ποδηλάτων από το μετρό (κάτι το οποίο έχουν καταφέρει), να υλοποιηθεί δίκτυο ποδηλατοδρόμων (κάτι το οποίο ακόμη παλεύουν) και να αλλάξει ο αναχρονιστικός ΚΟΚ.

www.podilates.gr

