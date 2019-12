Το Battle of the Best είναι το σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα για τη street dance σκηνή της Ελλάδας. Είναι το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης που κατάφερε να επικοινωνήσει στο ευρύ κοινό τη σημασία του street dance και της ευρύτερης κουλτούρας του δρόμου. To μεγαλύτερο φεστιβάλ breaking στην Ελλάδα κλείνει φέτος τα 15 χρόνια του με guest πρωταθλητές χορού και κριτές παγκοσμίου φήμης και εμείς μαθαίνουμε γι' αυτό μέσα από τα 15 highlights της ιστορίας του και μέσα από δηλώσεις των σημαντικότερων ανθρώπων του. O Μικρός Κλέφτης, οι House of Drama, o DJ Kid Stretch και ο διοργανωτής Απόστολος Αριστείδου είναι μερικά από τα πρόσωπα που μοιράζονται τις εμπειρίες τους και εκμυστηρεύονται μερικές «εκ των έσω» πληροφορίες για την πρόταση ένταξης του breakdance ως επίσημου αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Από τα αλώνια στα σαλόνια

Το φεστιβάλ έχει φιλοξενηθεί από underground συναυλιακούς χώρους, όπως το Ξυλουργείο στον Μύλο, μέχρι τα μεγαλύτερα clubs της πόλης (Decadance) και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο κάθε χώρος βοήθησε ώστε το φεστιβάλ να ωριμάσει και να λάβει διαφορετική διάσταση και ατμόσφαιρα. Ωστόσο είναι φανερό πλέον πως το Μέγαρο Μουσικής και γενικότερα τα θέατρα είναι οι χώροι που οι χορευτές και το κοινό προτιμούν, γι' αυτό συνεχίζουμε να τους συναντάμε εκεί.

Θρύλοι του breakdance έχουν εμφανιστεί στο φεστιβάλ

Στην ιστορία του φεστιβάλ έχουν επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο καταξιωμένα ονόματα της παγκόσμιας χορευτικής σκηνής, όπως ο Lilou από τη Γαλλία που εκμυστηρεύτηκε πως τα vibes του συγκεκριμένου φεστιβάλ και ο τρόπος που οι εγχώριοι B-boys τον «απειλούν», πάντα με σεβασμό, είναι μοναδικός. Ωστόσο «το καλύτερο πράγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες χορευτές διοχετεύουν όλη την ενέργειά τους για να κερδίσουν τον διαγωνισμό».

O Lilou από την Γαλλία θεωρείται ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της παγκόσμιας χορευτικής σκηνής.

Τα πιο δημοφιλή rap showcases: ο Μικρός Κλέφτης μοιράζεται την εμπειρία του

«Το Battle of the Best είναι από τα πρώτα hip-hop φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη που προσέφερε σωστή οργάνωση, τόσο στον κόσμο όσο και σε εμάς τους καλλιτέχνες. Έχει χαρίσει στο κοινό ένα εξειδικευμένο θέαμα που δεν του παρέχεται από πουθενά αλλού. Έχει προσφέρει στον κόσμο την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μουσικούς, καλλιτέχνες, χορευτές και γενικότερα activities που θα έβλεπαν μόνο σε βίντεο. Δεν το λες εύκολο και δεν το βλέπεις κάθε μέρα».



Τα πρώτα graffiti batlles με τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελλάδας να «μάχονται» επάνω στους τοίχους

Ο διοργανωτής των graffiti battles, Γιάννης Λιβιεράτος, επισημαίνει πως, στη σκηνή της Ελλάδας, το graffiti ξεκίνησε με σκοπό ο κάθε writer να διαδώσει το όνομά του μέσα στην πόλη, να αφήσει το στίγμα του σε κάθε σημείο της ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε και κάποιο κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα, χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός του. Με τα χρόνια, το graffiti αρχίζει να γίνεται αποδεκτό και να εξελίσσεται ως μια μορφή τέχνης, με τη ζωτικής σημασίας συνεργασία διάφορων δήμων. Παραχωρούνται δημόσιοι τοίχοι και αρχίζουν να διαμορφώνονται οι δημόσιοι χώροι σαν πίνακες ζωγραφικής, κάτι που εν τέλει συμβάλλει στη διάσωση της τέχνης.



Ο DJ Kid Strech απογειώνει τα break beats στην Ελλάδα

Στη ραχοκοκαλιά του φεστιβάλ βρίσκεται ο δημοφιλής DJ Kid Stretch, ο οποίος επιμελείται τη μουσική των battles. Έχει συνεργαστεί με ονόματα παγκοσμίου φήμης, προσδίδοντας στα break beats την αξία που τους άρμοζε, κάνοντας τον κόσμο να κατανοήσει ότι χωρίς τα κατάλληλα beats, τα battles δεν υφίστανται. «Η μουσική είναι πολύ σημαντική, πρέπει να είναι δυναμική ώστε να παρακινεί και να καθοδηγεί το battle, να είναι πρωτότυπη –μια θεμελιώδης αρχή στο hip-hop– και πρέπει να γίνεται συνδυασμός παλαιότερων και σύγχρονων στυλ, ώστε να καταλαβαίνουμε από πού προέρχεται και πώς εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου».

Στη ραχοκοκαλιά του φεστιβάλ βρίσκεται ο δημοφιλής DJ Kid Stretch, ο οποίος επιμελείται τη μουσική των battles.



Οι νικητές του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», House of Drama, πρεσβεύουν τη διαφορετικότητα

«Οι πρώτες εμφανίσεις του House Of Drama στο BOTB είχαν ως στόχο να περάσουν το μήνυμα της διαφορετικότητας και της αποδοχής της. Ως ομάδα παρουσιάζαμε χορογραφίες που είχαν στο επίκεντρο άτομα που ανήκουν σε μειονότητες γιατί θέλαμε να ρίξουμε περισσότερο φως σε αυτές τις ιστορίες».



Το φεστιβάλ ταξιδεύει εκτός πόλης και δημιουργεί το καλοκαιρινό Summer Dance Camp στο «Αρμενιστής Camping»

Ο Απόστολος Αριστείδου εξηγεί πως η εξέλιξη αυτή του φεστιβάλ και η απόφαση να ταξιδέψει και σε άλλες περιοχές ήρθε φυσικά εξαιτίας της αγάπης και της υποστήριξης του κοινού. «Σίγουρα δεν είναι εύκολο αλλά με τους σωστούς συνεργάτες μπορούν να γίνουν θαύματα».

H γυναικεία συμμετοχή στην ανδροκρατούμενη street dance σκηνή

Η Μαρία Μολάρι, νικήτρια του Waack Battle 2017 και των Street Dance Theater Awards 2016-2017, τοποθετείται στο θέμα της φυλετικής διάκρισης στον χώρο του breakdance και επιβεβαιώνει την επικρατούσα αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν ανήκουν στη street dance κουλτούρα γιατί χορεύουν υπερβολικά «θηλυκά» και οι δυνατότητες τους είναι περιορισμένες. «Προσωπικά έχω βιώσει μόνο την πρώτη περίπτωση, ωστόσο όμως η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει σταδιακά. Πλέον πολλές γυναίκες συμμετέχουν ενεργά και αποκτούν σημαντικές διακρίσεις, πρέπει όμως να γίνουν πολλά ακόμη βήματα».

Αξέχαστη η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία

Οι εμφανίσεις των «Dance and The Mind» με την καθοδήγηση του χορογράφου Χρήστου Κίσσα θα μείνουν βαθιά χαραγμένες σε όλους τους θεατές, καθώς η διοργάνωση προβάλλει την εξωστρέφεια και την ευαισθητοποίησή της στις ευπαθείς ομάδες. Επειδή όμως μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, το παρακάτω βίντεο είναι ενδεικτικό.

Dance And The Mind (Thessaloniki) - Street Dance Theater Awards 2016

Οι Έλληνες χορευτές δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από την καριέρα των χορευτών του εξωτερικού

Το Φεστιβάλ φιλοξένησε shows από Έλληνες χορευτές που πλέον διαπρέπουν στο εξωτερικό, όπως ο Ιωσήφ Τσοχέλι και η Κάλλι Ταρασίδου. Η συναναστροφή με τους καταξιωμένους καλεσμένους από το εξωτερικό έδωσε γνώση και αυτοπεποίθηση στους Έλληνες να ανοίξουν τα δικά τους φτερά. Το Battle of The Best δίνει τη δυνατότητα στους χορευτές του να ταξιδέψουν και να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα σε παγκόσμια πρωταθλήματα της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας, ενώ καλύπτει όλα τα έξοδα του ταξιδιού τους και υποστηρίζει συμβουλευτικά τις μελλοντικές κινήσεις τους.

B-boy Junior & Kalli: Addiction [Highlights] | Breakin' Convention 2019

To Battle of the Best συνεργάζεται με το Street Mode Festival

Γιάννης Ευσταθίου (Ιδρυτής Street Mode Festival): «Το breaking είναι ένας βασικός πυρήνας της street κουλτούρας. Το Battle of the Best δημιούργησε το περιβάλλον για να αναπτυχθεί και να γίνει γνωστό στην χώρα μας. Από το 2010 έχει μια ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του Street Mode Festival, με τον τελικό του breaking battle να αποτελεί το απόλυτο highlight, μια έκρηξη ενέργειας επάνω στη σκηνή. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα υπήρχε, αν πριν 15 χρόνια δεν είχε γίνει το 1o Battle of the Best».

Οι Jo & Saspens, George Perin και Tzonny Terra είναι οι φωνές που δίνουν τον παλμό στο φεστιβάλ

Οι ίδιοι μιλάνε για την εμπειρία τους και την εξέλιξη του φεστιβάλ μέσα στα χρόνια σε κορυφαίο χορευτικό event: «Η απήχηση μεγαλώνει συνεχώς και οι συμμετοχές γίνονται πιο εντυπωσιακές κάθε χρόνο, κάτι πολύ ελπιδοφόρο για το street dance σε όλες τις μορφές του γενικότερα». Από την πλευρά του host το ομορφότερο πράγμα θεωρούν πως είναι να παρακολουθούν τους χορευτές να εκπληρώνουν το όνειρό τους και να ασχολούνται με το breakdance επαγγελματικά. «Το event αυτό, με λίγα λόγια, δεν ακολουθεί απλά τις χορευτικές τάσεις αλλά τις επηρεάζει, σε εθνικό και βαλκανικό επίπεδο».

House Of Drama X Jo & Saspens @ Ghettoblaster.gr Vol.10

Οι εκπρόσωποι του φεστιβάλ τρυπώνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 2018 το breakdance συμμετείχε επίσημα ως άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Μπουένος Άιρες και ο Απόστολος Αριστείδου ήταν μέλος της διοργάνωσης στην Αργεντινή: «Το Dancesport Breaking, που είναι και η επίσημη ορολογία του, πρόκειται να ενταχθεί επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το επόμενο διάστημα. Η αναγνώριση και η ένταξή του θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες σε χορευτές από πολλά διαφορετικά κράτη. Υπάρχουν ήδη εδώ και πολλά χρόνια διαγωνισμοί που έχουν διαδώσει και αναπτύξει το breaking παγκοσμίως και αυτός είναι ο βασικός λόγος της ήδη μεγάλης του απήχησης και της επιδίωξης της Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων να το ενσωματώσει και στη δική τους οικογένεια».

Δωρεάν σεμινάρια χορού σε παιδιά και επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Η Μαρία Πασχαλίδου, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης και πρώην αντιδήμαρχος Νεολαίας, Αθλητισμού & Εθελοντών, επισημαίνει την απαραίτητη ύπαρξη του φεστιβάλ στην πόλη καθώς η συμμετοχή εκατοντάδων χορευτών από όλη την Ελλάδα και η διάδραση με διεθνούς φήμης χορευτές, χορογράφους και κριτές είναι ζωντανή διαφήμιση γι' αυτήν. Αποτέλεσμα της πετυχημένης αυτής συνεργασίας είναι η συμμετοχή των σχολείων, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων σε σεμινάρια, μαθήματα breakdance και διαγωνισμούς του φεστιβάλ. «Σε πρωτοβουλίες που αγκαλιάζονται με τόση θέρμη από την πόλη οφείλουμε όλοι να βοηθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε, να στηρίζουμε τους νέους και τα παιδιά, καθώς ο χορός είναι η τέχνη της ελεύθερης έκφρασης».

Στα επόμενα 15!

Απόστολος Αριστείδου: «Οι αφανείς ήρωες που στηρίζουν με τη δουλειά τους και την υπερπροσπάθειά τους το Φεστιβάλ ήταν αυτοί που μας έφεραν στον 15ο χρόνο διοργάνωσης. Ζούμε το τώρα και το επετειακό έτος».

Battle Of The Best Thessaloniki 2019 Video Trailer

