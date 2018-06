Τα φύλα «πέφτουν» στο φετινό φεστιβάλ της Αβινιόν Το πολυποίκιλο καλλιτεχνικό στίγμα του φετινού Φεστιβάλ της Αβινιόν υπό τη διεύθυνση του Ολιβιέ Πυ

O Νταβίντ Μπομπέ, στη φετινή δουλειά του με τίτλο «Ladies, gentlemen and the rest of the world» (7-21 Ιουλίου) μετατρέπει τον κήπο Ceccano σε ανοιχτή σκηνή, όπου μια σειρά δράσεων ακτιβιστικού χαρακτήρα θα διερευνήσει τις παρανοήσεις και τα ταμπού γύρω από το φύλο.