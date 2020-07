Δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα τα scam calls, όλα εκείνα τα τηλεφωνήματα που αναστατώνουν την ησυχία του μεσημεριού και ταράζουν φιλήσυχους ανθρώπους λέγοντας τους ό,τι μπορεί να βάλει ο νους: ότι το παιδί τους ενεπλάκη σε τροχαίο και πρέπει να πληρώσουν, ότι ιός έχει παραβιάσει τα ηλεκτρονικά τους συστήματα ή απειλεί να καταστρέψει τον υπολογιστή τους, ότι κέρδισαν διακοπές χλιδής κάπου στη Χαβάη.

Και βασικά δεν είναι ένας άνθρωπος που δημιουργεί όλο αυτό το χάος και βάζει σε μπελάδες τον κόσμο. Είναι οργανωμένες επιχειρήσεις, με ιεραρχία και στόχους ημέρας, μήνα, έτους, με αφεντικά και υπαλλήλους, με "Βίβλο" ψεμάτων ανά περίπτωση. Για την ακρίβεια πρόκειται για απολύτως κερδοφόρες και απολύτως παράνομες επιχειρήσεις, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο οι εκάστοτε αστυνομικές αρχές να φτάσουν στην πόρτα αυτών των επιτήδειων.

Όμως, στη Βρετανία, όταν το κακό παράγινε, ένας επίσης φιλήσυχος πολίτης -και επίσης τεχνολογικά καταρτισμένος- πήρε την κατάσταση στα χέρια του. "Παγίδευσε" με κάμερες τα γραφεία μιας τέτοιας εταιρείας και άρχισε να τρολάρει τον "επικεφαλής" και τους υπαλλήλους του, τηλεφωνώντας τους και αποκαλύπτοντας την πραγματική τους έδρα που ήταν στο Δελχί και όχι κάπου στην Καλιφόρνια, όπως διατείνονταν.

Πίσω από το ψευδώνυμο Jim Browning κρυβόταν κάποιος, ο οποίος είχε βάλει στόχο της ζωής του να ξεσκεπάσει τέτοιου είδους απατεώνες. Και η αρχή έγινε με την αποκάλυψη του ονόματος ενός Ινδού επιχειρηματία. Ο Amit Chauhan διατηρεί μια τέτοια εταιρεία scam call center στην Ινδία και "επιτιθέμενος" σε ανυποψίαστους Άγγλους και Αμερικανούς βγάζει καθημερινά εκατομμύρια.

Για την ακρίβεια, τον Φεβρουάριο του 2019 έβγαλε 250.907 δολάρια, τον Μάρτιο 394.372 δολάρια, τον Απρίλιο 472.828 δολάρια και η ζωή κυλούσε γλυκά γι' αυτόν τον "αυτοκράτορα" της απάτης και την ομάδα του και μάλιστα φρόντιζε τα τρόπαια των κόπων του να τα ποστάρει στα social media, ως επιβράβευση της επιχειρηματικής του δράσης.

Μέχρι που στον δρόμο του βρέθηκε ο Ρομπέν των (Ψηφιακών) Δασών, Jim Browning, που πίσω από την ψευδωνυμία του δηλώνει ενθουσιασμένος από το κυνηγητό που έχει εξαπολύσει εναντίον τέτοιων απατεώνων.

"Γνωρίζω ότι και αυτό που κάνω εγώ είναι εκτός Νόμου. Όμως, θέλω ο κόσμος να δει ποιοι είναι αυτοί οι τύποι και πώς δουλεύουν και πώς εξαπατούν τους ανθρώπους. Το βρίσκω συναρπαστικό. Και θα συνεχίσω την έρευνα", δηλώνει και τηρεί τις υποσχέσεις του μέσω των αποκαλύψεων που κάνει κάθε τόσο από τις δικές του σελίδες στα social media και το YouTube.

Όπως ήταν φυσικό η πλούσια δράση του και η επιτυχία στην αποκάλυψη των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι scammers κέντρισε το ενδιαφέρον του BBC που συνέχισε την έρευνα από εκεί που είχε σταματήσει ο Browning. Οι δημοσιογράφοι επικοινώνησαν με τις αρχές της Ινδίας, με τον ίδιο τον "απατεώνα" για να διαπιστώσουν πολύ σύντομα ότι ο αετονύχης κάνει χρήση του ελαστικού νομικού πλαισίου, βάσει του οποίου είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος στα ίχνη του, ακόμη κι αν υπάρχουν καταγγελίες...

Στο μεταξύ, ο Browning είχε προλάβει να δείξει εν δράσει τους επιτήδειους: να παριστάνουν το τεχνικό προσωπικό των Windows υποκλέπτοντας στοιχεία καρτών, το προσωπικό ασφαλείας τραπεζών για να υποκλέψουν πιστωτικές κάρτες και άλλα δεδομένα, έχοντας στην άλλη άκρη της γραμμής πελαγωμένους ανθρώπους που δεν ήξεραν με ποιους μιλάνε και ενώ είχαν ήδη πατήσει το λάθος κλικ στον υπολογιστή τους που οδηγούσε στα νύχια του Chauhan.

Ο ίδιος ακούγεται να τρολάρει αυστηρά έναν από τους υπαλλήλους του. "Πού ακριβώς είναι η έδρα σας;", τον ρωτάει και ο θρασύς υπάλληλος του απαντά: "Στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια". "Πες μου ένα εστιατόριο της περιοχής", επιμένει ο Browning, συνεχίζοντας αυστηρά: "Χωρίς να το googl-άρεις!". Την απολαυστική συνέχεια μπορείτε να τη δείτε στο βίντεο, που καταγράφει τη δράση των δύο "αντιπάλων" με τους μεν να πραγματοποιούν περισσότερες από 21.000.000 κλήσεις τον μήνα (!) μόνο στη Βρετανία!

Some scammers could use some spreadsheet training... pic.twitter.com/3S9ggm6k2h