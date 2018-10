8 εστιατόρια στην Αθήνα που ξέρουν από Έθνικ κουζίνες

Uniqko

Νεοϋορκέζικος αέρας και fusion επιρροές στον Πειραιά

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, έχοντας καταγωγή από τα Ψαρά, και το νέο του εστιατόριο στον Πειραιά, που άνοιξε τον Μάρτιο του 2018, μας έχει ήδη ξετρελάνει. Ο λόγος για τον σεφ Νίκο Μαρίνο, ο οποίος τα έχει κάνει κυριολεκτικά όλα! Σπούδασε στο περίφημο Culinary Institute of America, δούλεψε στο «Ritz-Carlton» της Βοστόνης, στις American Cruise Lines στη Χαβάη, στην Αλάσκα και σε διάφορες κουζίνες της Νέα Υόρκης. Και αφού μάζεψε πολύτιμες εμπειρίες και εξέλιξε τη δημιουργικότητά του στην τέχνη της μαγειρικής, αποφάσισε να έρθει στη χώρα που πάντα θεωρούσε πατρίδα του και είχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, την Ελλάδα.

Δούλεψε μια τριετία ως executive sous-chef στο Hilton και πριν από λίγο καιρό αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να δημιουργήσει το δικό του εστιατόριο στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στη μαρίνα Ζέας, το UNIQKO, ένα brunch, steak, shushi στέκι για πραγματικούς food lovers. Μιλώντας κανείς για το UNIQKO, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναφερθεί στον χώρο του. Με απίστευτη θέα και διακόσμηση εμπνευσμένη από τη θάλασσα, με το που μπαίνεις σε ταξιδεύει, ενώ το ζεστό του περιβάλλον σε προδιαθέτει αμέσως θετικά. Φυσικά, το δυνατό χαρτί του UNIQKO δεν είναι άλλο από το μενού του.

Εδώ η επιρροή της Νέας Υόρκης είναι προφανής σε κάθε πιάτο, από το brunch του με τις φρεσκοψημένες βάφλες και τα τηγανητά βιολογικά αυγά μέχρι το λαχταριστό rib eye και τα New York style sushi rolls. Φυσικά, αν επισκεφτείς το UNIQKO πρέπει οπωσδήποτε να αφήσεις χώρο και για τα υπέροχα γλυκά του που θα σε ταξιδέψουν στα παιδικά σου χρόνια. Στα μεγάλα συν του μαγαζιού είναι και οι πολύ καλές τιμές του, που, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν σε κάθε πιάτο, το κάνουν μια top value for money επιλογή.

Uniqko, Ακτή Θεμιστοκλέους 40, Πειραιάς, 210 4537278, Facebook, Instagram, Youtube, www.uniqko.gr